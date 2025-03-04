Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı başlıyor! Misli’den Günün Şampiyon Tercihleri…

Haberin Devamı

Club Brugge – Aston Villa: Karşılıklı Gol Var (1.58 yerine 1.61)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Club Brugge – Aston Villa mücadelesinde Misli yazarı Sabri Ugan, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Aston Villa’nın Şampiyonlar Ligi serüveni fena gitmiyor. Eleyebileceği bir rakiple eşleşti son 16 turunda. Ancak deplasman formunu yükseltmesi lazım. Matty Cash ve Mings cezalı, yeni transferlerden Malen ve Andres Garcia kadroda yok. Club Brugge de evinde kolay teslim olmuyor. Atalanta’yı iki maçta da yenerek eledi ve geldi bu tura. Ben iki ekibin de gol bulacağını düşünüyorum bu zorlu maçta. Gollü bir beraberlikle dönme ihtimali yüksek konuk ekibin Birmingham’a.

Haberin Devamı

B. Dortmund – Lille: Maç Sonucu 1 (1.45 yerine 1.49)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan B. Dortmund – Lille karşılaşmasında Misli yazarı Mesut Aydın Kale, karşılaşmadan B. Dortmund’un galip ayrılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Mesut Aydın Kale’nin Yorumu

Lig aşamasında yaşadığı sürpriz kayıplar nedeniyle play-off'a kalan Dortmund, Portekiz ekibi Sporting'i deplasmanda devirerek ilk maçta turu garantilemişti. Son 16 turunda bu sezon aldığı sürpriz sonuçlarla dikkat çeken Lille ile karşılaşacak Alman devinde eksik bir isim bulunmuyor. Dortmund özellikle hoca değişikliğinden sonra ligde de iyi bir performans sergilemeye başladı. Son 2 maçını kazanan ve toplamda 8 gol atan alman ekibi oldukça formda. Konuk Lille ise yereldeki son maçında PSG'ye gücü yetmedi ve farklı bir yenilgi almıştı. Lille'de Tiago Santos, Zhegrova gibi önemli isimler sakatlıkları nedeniyle yok. Ev sahibi son dönemdeki yükselen formuyla bu turda evinde hata yapmayacaktır.

Real Madrid – Atletico Madrid: Karşılıklı Gol Var (1.54 yerine 1.64)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Real Madrid – Atletico Madrid karşılaşmasında Misli yazarı Sezer Kenar, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Haberin Devamı

Misli Yazarı Sezer Kenar’ın Yorumu

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki İspanyol devi karşı karşıya geliyor. Real Madrid, sezon geneline baktığımızda bir türlü istikrarı tam olarak yakalayamadı. Son olarak ligde Real Betis’e kaybetmişlerdi. Yine de Şampiyonlar Ligi’nde farklı bir havaya bürünüyorlar. Manchester City’i play-off turunda 3-2 ve 3-1’lik skorlarla geçmişlerdi. Bellingham, cezası sebebiyle bu maçı kaçıracak. Atletico Madrid ise lig aşamasını ilk 8’de bitirip direkt son 16’ya kalmıştı. Şampiyonlar Ligi’nde son 5 maçlarını kazanarak yükselen bir form grafiği çizdiler. Ligde bu deplasmanda rakipleriyle 1-1 berabere kalmışlardı. Ayrıca bu sezon, ligde Atletico’nun sahasında oynadıkları maç da yine bu skorla sonuçlanmıştı. Real Madrid, bir adım önde ancak Atletico da gol bulacaktır. Karşılıklı goller önceliğim.

Haberin Devamı

*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

Misli’den yeni üyelere 500 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 500 TL kazanma şansını yakalayın.Şampiyon oranların yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın! Kampanya detayları Misli'de...