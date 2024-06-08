Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi golü Tete'den!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en güzel golü taraftarların oylarıyla belli oldu.



Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin 2-2 sona eren maçta Kopenhag'a attığı gol, taraftar oylamasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi. Oylamada, Real Madrid forması giyen Federico Valverde'nin çeyrek finalde Manchester City ağlarına gönderdiği gol ikinci olurken, aynı müsabakada Manchester Cityli Phil Foden'ın kaydettiği gol üçüncü sırada yer aldı.