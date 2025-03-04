Şampiyonlar Ligi’nde sahne Madrid derbisinin! İşte Misli’de Günün En Çok Oynanan Maçları

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Real Madrid - Atletico Madrid: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Real Madrid - Atletico Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %26’sı Real Madrid’in galip gelmesini bekliyor.

Misli Yazarı Çağrı Davran’ın Tercihi: İlk Yarı 1.5 Alt

LaLiga'da şampiyonluk yarışının içindeki devleri, bu sezonki 3. kapışmalarını Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleştirecek. Ev sahibi Real Madrid, son lig maçında Betis'e kaybetti, Atletico ise evinde Athletic'i yendi. Real'de ligde 2 maçta cezası sebebiyle forma giyemeyen Bellingham, Bernabeu'daki ilk ayakta da cezalı. Tedavisi süren Valverde'nin oynaması ise ev sahibi için çok önemli. Atletico'da Koke dışında ciddi bir eksik yok. İki takım; 2'si bu sezon, 1'i geçen sezon olmak üzere son 3 maçta 1-1'lik sonuçlarla berabere kaldılar. Son 16'nın ilk maçında benzer bir senaryo bekliyorum. Bu şartlar altında beraberlik ve ana tercih olarak da ilk yarı 1.5 alt diyorum.

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B. Dortmund - Lille: Maç Sonucu 1

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından B. Dortmund - Lille mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %37’si karşılaşmanın B. Dortmund’un kazanmasını bekliyor.

Misli Yazarı Yusuf Kenan Çalık’ın Tercihi: 2.5 Üst

Ligde hedeflerinden uzak bir görüntü çizen Dortmund play off'ta Sporting'i rahat eleyerek bu tura yükseldi. Ev sahibinde Nmecha haricinde eksik yok. Lille çok iyi bir lig aşaması geçirdi ve sürpriz bir şekilde ilk 8'e kaldı. Konuk takımda Umtiti, Zhegrova ve Santos sakat. Bentaleb listede değil. Gollü bir maç bekliyorum.

Club Brugge - Aston Villa: Maç Sonucu 2

Misli’de “Şampiyon Oran’’ bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan günün öne çıkan maçlarından Club Brugge - Aston Villa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %13’ü Aston Villa’nın galip geleceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Gökhan Abdik’in Tercihi: Ev Sahibi 0.5 Üst

Club Brugge, Atalanta’yı iki maçta da yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bir kez daha ofansif futboldan vazgeçmediler ve istediklerini aldılar. Şimdi rakip Aston Villa. PL’de son 7 maçta 1 galibiyet alan Aston Villa da Club Brugge gibi hücum futbolunu seven bir takım. Arkada ciddi boşluklar bırakıyorlar. Club Brugge’ün ilk maçta gol bulacağını düşünüyorum.

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