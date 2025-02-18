Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı! Dev maçların heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında bu akşam dört farklı rövanş müsabakası oynanacak.

MİLAN-FEYENOORD

İtalyan devi Milan, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u sahasında konuk edecek.

Bu akşam saat 20.45'te başlayacak olan maç San Siro Stadyumu'nda oynanacak. Milan, geçtiğimiz hafta Hollanda'da oynanan ilk maçta Feyenoord’a 1-0 kaybetmişti.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Milan'da Emerson ve Loftus-Cheek sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Feyenoord'da ise Trauner, Timber, Lotomba, Nieuwkoop, Zerrouki, Bijlow,Stengs gibi isimler sakatlıkları nedeniyle Milan karşısına çıkamayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

AC Milan, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 3 maçı kaybetti. Bu maçlarda sadece 1 gol atabildi.

Feyenoord’un bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 9 maçın 8’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

Feyenoord, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına konuk olduğu 6 maçın 5’ini kaybetti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %38’i ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

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MİSLİ YAZARI AYKUT AYDIN'IN YORUMU

Sezonun Milan adına en kritik maçı belki de. Hafta sonunda bu maçı düşünen iki takımdan Milan evinde zor da olsa Verona’yı yenerken, liginde kan kaybeden Feyenoord, Breda deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. İlk maçta erken bulduğu golü korumayı başaran Feyenoord’un işi bu kez daha zor. Milan’ın yıldızlarıyla bu karşılaşmayı çözeceğini ve kazanacağını düşünüyorum.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Milan'ın galibiyetine 1.20 yerine 1.22, beraberliğe ise 4.79 yerine 5.04 oran veriliyor. Feyenoord'un galibiyetinin oranı ise 6.83 yerine 7.20 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir

ATALANTA-CLUB BRUGGE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Atalanta, play-off rövanş maçında Club Brugge ile karşı karşıya geliyor.

Bu akşam Gewiss Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele 23.00'te başlayacak.

İki takım arasında geçen hafta oynanan ilk maçta Club Brugge, Atalanta'yı 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 yenmişti.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Atalanta'da Kolasinac, Lookman, Kossounou, Scalvini sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Club Brugge'de ise sakat olan Meijder takımını Atalanta karşısında yalnız bırakacak.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Atalanta’nın oynadığı son 6 resmi maçın 5’inde ilk yarılar berabere bitti.

Club Brugge’un deplasmanda oynadığı son 10 resmi maçın 9’unda karşılıklı goller oldu.

Atalanta sahasında oynadığı son 6 resmi maçta sadece 1 kez kazanabildi.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %31’i ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ YAZARI MESUT AYDIN KALE'NİN YORUMU

İlk maçta birçok eksiğine rağmen etkili bir oyun oynayan Atalanta 90. dakikada yedikleri gol sonrasında sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Club Brugge golle başlayıp, son dakikalara kadar oyunu bırakmadı ve 1 adım da olsa avantajı kaptı. Atalanta'da Lookman, Kossounou, Kolasinac ve Scalvini gibi önemli isimlerin sakatlığı devam ediyor. Konuk Brugge'da ise tek eksik Meijer. Atalanta iç sahada turu geri kazanmak için ilk dakikalardan itibaren hücum etmeyi düşünecektir. Gollü bir sonuç bekliyorum.

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MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Atalanta'nın galibiyetine 1.30 yerine 1.32, beraberliğe ise 4.19 yerine 4.27 oran veriliyor. Club Brugge'ün galibiyetinin oranı ise 5.60 yerine 5.71 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir

BAYERN MÜNİH-CELTİC

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bir diğer maçında Bayern Münih, Celtic'i ağırlayacak.

Bu akşam 23:00'te başlayacak mücadele Allianz Arena'da oynanacak. Geçtiğimiz hafta iki takım arasında oynanan maçı Bayern Münih 2-1 kazanmıştı.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Bayern Münih, sakatlıkları bulunan Daniel Peretz ve Alphonso Davies'ten yoksun olacak. Palhinha'nın ise durumu belirsizliğini koruyor. Celtic'te ise James Forrest ve Paulo Bernardo sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bayern Münih bu sezon sahasında oynadığı 16 resmi maçta Leverkusen hariç bütün takımları mağlup etti.

Celtic ile Bayern Münih arasında oynanan 5 maçın 4’ü 2-3 gol arasında skorla bitti.

Celtic’in son 10 resmi maçının 9’u 2,5 gol üstü skorla bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %16’sı Bayern Münih'in ilk yarı galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI HALİL İBRAHİM AĞIŞ'IN YORUMU

İskoçya'daki ilk maçta 2-1'lik galibiyet alan Bayern Münih bu rövanş mücadelesine avantajlı olarak çıkıyor. Özellikle iç sahada etkili bir oyun ortaya koyan Kompany'nin öğrencileri taraftarın gücünü arkasına alarak hızlı bir giriş yapacaktır. Celtic ise ilk maçta güçlü rakibine karşı mağlubiyetle ayrılıp bu karşılaşmada zorlu bir mücadeleye çıkıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde dış sahada maç kazanma başarısı gösteremeyen konuk ekip bütün riskleri alarak direnç göstermek isteyeceklerdir. Hücum yönü yüksek iki ekip açık futbolla başlayarak ilk yarıda 1.5 Gol Üstü barajını aşar.

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MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Bayern Münih'in galibiyetine 1.05 yerine 1.07, beraberliğe ise 6.91 yerine 7.28 oran veriliyor. Celtic'in galibiyetinin oranı ise 11.25 yerine 11.81 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir

BENFİCA-MONACO

Kerem ve Orkun'lu Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Monaco'yu konuk edecek. Estadio da Luz'da oynanacak mücadele 23:00'te başlayacak.

İlk maçta Fransa'da Benfica, Monaco'yu 1-0 mağlup etmişti. Şimdi gözler rövanş maçına çevrildi.

Monaco karşısında Fransa'da oynanan ilk maçta 11'de başlayan Kerem ve Orkun 90 dakika boyunca sahada kalmıştı. Rövanş mücadelesinde milli oyuncuların ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Benfica'da çapraz bağları kopan Alexander Bah ve Manu Silva'nın yanı sıra Angel Di Maria, Renato Sanches, Tiago Gouveia ile Fredrik Aursnes sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak. Cezalı olan Florentino Luis de takımını yalnız bırakacak.

Monaco'da ilk maçta kırmızı kart gören Musrati'yle birlikte sarı kart sınırına ulaşan Vanderson ile Zakaria da Benfica karşısında yok. Sakatlıkları bulunan Balogun, Golovin, Singo, Teze ve Magassa bu akşam sahaya çıkamayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Benfica evinde oynadığı son 8 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Benfica’nın iç sahada oynadığı son 16 resmi maçın 14’ü 2,5 gol üstü skorla bitti.

Monaco deplasmanda oynadığı son 10 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %31’i Benfica galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI YUSUF KENAN ÇALIK'IN YORUMU

Eşleşmenin ilk maçını Portekiz ekibi 1-0 kazandı. Benfica'da Sanches, Aursnes, Florentino, Bah, Manu ve Di Maria sakat. Araujo'nun durumu belirsiz. Monaco'da ilk maç kırmızı kart gören Al Musrati doğal olarak cezalı, onunla birlikte Vanderson ve Zakaria da cezadan dolayı kadroda değil. Teze, Balogun, Magassa sakat. Ev sahibi galibiyete daha yakın.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Benfica'nın galibiyetine 1.64 yerine 1.67, beraberliğe ise 3.57 yerine 3.76 oran veriliyor. Monaco'nun galibiyetinin oranı ise 3.35 yerine 3.53 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir