Şampiyonlar Ligi’nde rövanş heyecanı! Misli’den Günün Şampiyon Tercihleri…

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Barcelona – Benfica: Karşılıklı Gol Var (1.42 yerine 1.44)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Barcelona – Benfica mücadelesinde Misli yazarı Barış Keklik, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Barış Keklik’in Yorumu

Turun ilk ayağında trajik bir mağlubiyet yaşayan Benfica, 10 kişi kalan Barcelona'ya mağlup olmuştu. Oldukça etkililerdi ancak Wojciech Szczesny, kariyer maçlarından birini çıkarmıştı. Bu maçta da favori Barcelona ancak ben taraf bahsi yerine karşılıklı gol var bahsini önereceğim.

Inter – Feyenoord: Karşılıklı Gol Yok (1.58 yerine 1.61)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Inter – Feyenoord karşılaşmasında Misli yazarı Ozan Gür, karşılaşmada karşılıklı gollerin atılmayacağını düşünüyor.

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Misli Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi mücadelesi içinde iç sahada oynadığı maçlarda kalesini gole kapatmayı başaran Inter, bu geleneğini ilk maçta da sürdürüp bu seviyenin en iyi takım savunmasına sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Hollanda temsilcisi ilk maçta birçok eksik oyuncunun handikabını yaşamıştı. Benzer durum ikinci maç için de geçerli ve teknik adam Robin Van Persie kadro kurmakta zorlanacak. Inter, turu hemen hemen ilk maçta cebine koydu. Seyircisi önünde yine savunmada öz güvenli bir Inter bekliyorum. Karşılıklı gol yok bahsi, bu mücadele için en ideal tercih olacaktır.

Liverpool – Paris Saint Germain: İlk Yarı Sonucu X (2.22 yerine 2.26)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Liverpool – Paris Saint Germain karşılaşmasında Misli yazarı Sabri Ugan, karşılaşmanın ilk yarısının beraberlikle sonuçlanacağını düşünüyor.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın Yorumu

İlk maçı hafızanıza getirince, kazanmayı bir yana bırakın “PSG nasıl olur da gol bile atamaz?” diyorsunuz. Liverpol o karşılaşmada Alisson’la tutundu. Şansla kopardı. Şans evet, Salah çıkacak onun yerine oyuna giren Elliot bir dakika sonra golü atacak. Bunu başka nasıl açıklarız? Bu akşama gelecek olursak? İki takım da sorunsuz, formda. Skoru ilk maçta olduğu gibi bireysel performanslar belirleyecektir. Salah gol atabilir, Diaz skora katkı sağlayabilir, Dembele bu kez fırsatları kaçırmayabilir, Barcola maçın adamı olabilir. Her seçim riskli. Riskler arasından ilk yarı beraberliğini tercih ediyorum.

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