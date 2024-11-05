Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in konuğu Milan! Dev maçın muhtemel 11'leri, tüm detayları ve Türkiye'nin en yüksek oranları burada

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması 4. hafta maçında Real Madrid ve Milan karşı karşıya gelecek.

Bugün 23.00'da start alacak kritik maç Santiago Bernabeu'da oynanacak.

Devler Ligi’ndeki bu maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetirken yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.

ARALARINDAKİ SON MAÇLAR

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı konuk ettiği son yedi maçın beşini kazanırken, son karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmıştı. Öte yandan, Milan ise Real Madrid'e karşı Ekim 2009'daki 3-2'lik galibiyetinden bu yana galibiyet yüzü göremedi.

ARDA GÜLER OYNACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler'i son haftalarda kulübede tutan Carlo Ancelotti'nin bu hafta da Arda Güler'i yedek olarak oturtması bekleniyor. Mücadelenin ikinci devresinde İtalyan teknik adam Arda'ya şans verebilir.

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ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Real Madrid’de Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde 2022/23 sezonundan bu yana çıktığı 25 maçta 25 gole doğrudan katkı sağladı. Ayrıca genç İngiliz yıldız Jude Bellingham, bu sezon Real Madrid adına en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan isim olarak dikkat çekiyor. Luka Modric ise ilk 11'de görev alırsa, Real Madrid formasıyla 99. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak ve Toni Kroos'u geçerek en fazla ilk 11'de sahaya çıkan orta saha oyuncusu unvanını kazanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Lunin; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Modric; Bellingham; Vinicius, Mbappe

Milan: Maignan; Emerson, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao

MAÇTAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynadığı son 15 maçta yenilgi yüzü görmedi. (12 galibiyet, 3 beraberlik)

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynadığı son 5 maç “Karşılıklı Gol Var” bitti.

Milan, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynadığı son 3 maçta gol atamadı.

İki ekip arasında Şampiyonlar Ligi’nde oynanan son 5 maçın 4’ü “Karşılıklı Gol Var” bitti.



*Bu maça oynayan Misli üyelerinin %65’i Real Madrid’in evinde kazanacağını düşünüyor.

ORANLAR

Bu maçta Türkiye'nin en yüksek oranlarını veren Misli'de ev sahibi ekip Real Madrid'in kazanmasına 1.31 oran veriliyor.

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Konuk takım Milan'ın galibiyetine ise 5.77 verilirken, beraberliğe verilen oran 4.60 olarak dikkat çekiyor.