Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e büyük şok! Arsenal resmen ezdi geçti, Inter avantajı kaptı

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu sürprizlerle başladı.

Arsenal, sahasında konuk ettiği Real Madrid'i adeta sahadan silerken, Almanya'da kazanan Inter oldu.

REAL MADRID, ARSENAL KARŞISINDA BOZGUNA UĞRADI

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Arsenal, sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka Arsenal'in 3-0'lık sürpriz galibiyetiyle sonuçlandı. İngilizlere galibiyeti getiren golleri, 58. ve 70. dakikada Declan Rice ile 75. dakikada Merino getirdi.

RİCE'TAN TARİHİ İKİ FRİKİK GOLÜ!

Öte yandan mücadelede iki frikik golü kaydeden Declan Rice, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turu maçında iki direkt serbest vuruş golü atan ilk oyuncu oldu.

Declan Rice'dan bir frikik golü daha! pic.twitter.com/PNH6JsBXMV — Spor Arena (@sporarena) April 8, 2025

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ise kadroda yer almasına rağmen mücadelede süre bulamadı.

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Eşleşmenin rövanş karşılaşması 16 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak ve turu geçen taraf adını yarı finale yazdıracak.

INTER ALMANYA'DA KAZANMASINI BİLDİ

İtalya Serie A ekibi Inter, deplasmanda konuk olduğu Alman devi Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.

Allianz Arena'da oynanan müsabakada perdeyi 38. dakikada Lautaro Martinez açtı. 85. dakikada Bayern Münih, Thomas Müller ile eşitliği bulsada, sadece 3 dakika sonra Davide Frattesi, Inter'e galibiyeti getirdi.

Inter'de top koşturan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, müsabakaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Lautaro Martinez, Eto'o'dan bu yana bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol atan ilk Inter oyuncusu oldu.

Devler Ligi'nde yarı finalisti belirleyecek turun rövanş müsabakası, 16 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de İtalya'da oynanacak.