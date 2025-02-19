Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Manchester City rövanşa çıkıyor! Nefes kesen maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda İspanyol ekibi Real Madrid 3-2 kazandığı ilk maçında rövanşında sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Santiago Bernabeu'da bu akşam oynanacak karşılaşma 23.00'te başlayacak.

İLK MAÇI İSPANYOLLAR KAZANDI

Son şampiyon Real Madrid, 3-2 kazandığı ilk maçtaki avantajını kullanarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Manchester City ise rövanşta işleri tersine çevirerek son 16 bileti almak için mücadele edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Valverde, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Camavinga, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe

Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Dias, Gvardiol; Gonzalez, Bernardo; Savinho, De Bruyne, Marmoush; Haaland

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Real Madrid ile Manchester City arasında Şampiyonlar Ligi’nde oynanan son 9 maçın 8’inde karşılıklı goller oldu.

Manchester City, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 9 maçta sadece 2 kez kaybetti.

Real Madrid’in iç sahada oynadığı son 6 Şampiyonlar Ligi 2,5 gol üstü skorla bitti.

Manchester City’nin oynadığı son 11 resmi maç 2,5 gol üstü skorla sona erdi.

MİSLİ YAZARI MERT ARTUN’UN YORUMU

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İlk maçı 3-2 kazanan Real Madrid’de Rudiger ve Alaba takımla çalıştı, oynama şansları var. City savunmasında Akanji de sakatlar listesine eklendi. Haaland gol atarsa 50. ŞL golünü atmış olacak. Bu iki ekibin maçları her zaman gollü geçiyor. Yeni transfer Marmosh hafta sonu Newcastle filelerine 3 gol gönderdim. Mbappe çok formda. Yine bir gol düellosu bizleri bekliyor diye düşünüyorum. En az 4 gol izleriz diye tahmin ediyorum.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %29’u Real Madrid galibiyetinden yana.

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Real Madrid'in galibiyetine 1.76 yerine 1.79, beraberliğe ise 3.68 yerine 3.87 oran veriliyor. Manchester City'nin galibiyetinin oranı ise 2.89 yerine 3.05 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir







İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Manchester City'de sezonu kapatan Rodri'nin yanı sıra Akanji sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Real Madrid'de ise yazın sahalara dönecek olan Carvajal ile Militao'nun yanında David Alaba bu akşam sahada olmayacak. Antrenmanlara yeni dönen Lucas Vazquez'in ise henüz hazır olmadığı forma giyemeyecek.

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ARDA GÜLER ŞANS BEKLEYECEK

Milli yıldızımız Arda Güler ise Manchester City’nin kadrosunda yer alıyor. İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin Arda’yı yedek başlatması ve ikinci yarıda oyuna alması bekleniyor.