Åžampiyonlar Ligi'nde PSG'den tarihi skor! Mbappe ÅŸov yaptÄ±, Manchester City'yi sahadan sildi, Kenan YÄ±ldÄ±z veda etti

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UEFA Åžampiyonlar Ligi play-off turu maÃ§larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son 16'ya yÃ¼kselen son 4 takÄ±m da belli oldu. Ä°lk 8'de yer alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doÄŸrudan son 16 turuna adÄ±nÄ± yazdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–nceki akÅŸam tur atlayan Benfica, Bayern MÃ¼nih, Club Brugge ve Feyenoord'un ardÄ±ndan bu akÅŸam oynanan maÃ§larla da son 16 turuna kalan tÃ¼m takÄ±mlar belli oldu.

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde dÃ¼n gece oynanan maÃ§larda tarihi bir skor ortaya Ã§Ä±karken en Ã§ok merak edilen Real Madrid - Manchester City maÃ§Ä±nda Kylian Mbappe ÅŸov vardÄ±. Ä°ÅŸte tÃ¼m maÃ§larda yaÅŸananlar;

GECENÄ°N TEK GOLSÃœZ MAÃ‡INDA TUR ATLAYAN DORTMUND

Åžampiyonlar Ligi play-off turunda rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda Borussia Dortmund, Sporting Lizbon'u aÄŸÄ±rladÄ±.

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MÃ¼cadele 0-0 sona erdi. Borussia Dortmund ilk maÃ§Ä± 3-0 kazanmasÄ±nÄ±n avantajÄ±yla son 16 turuna yÃ¼kseldi. Borussia Dortmund'da Guirassy 59. dakikadaki penaltÄ± vuruÅŸunda kaleci Silva'yÄ± geÃ§emedi.

SarÄ±-siyahlÄ±larÄ±n 74. dakikada Emre Can ile bulduÄŸu gol de VAR kontrolÃ¼ sonrasÄ± ofsayt nedeniyle geÃ§erli sayÄ±lmadÄ±.

HAT-TRICK YAPAN MBAPPE GUARDIOLA'YI EVÄ°NE YOLLADI

Ä°spanya La Liga devi Real Madrid ile Premier Lig temsilcisi Manchester City, UEFA Åžampiyonlar Ligi play-off turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Santiago Bernabeu'da oynanan mÃ¼sabaka, Real Madrid'in 3-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sonuÃ§landÄ±. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4, 33 ve 61. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Manchester City'nin tek sayÄ±sÄ± ise 90+2. dakikada Nico Gonzalez'den geldi.

ARDA GÃœLER SÃœRE ALMADI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda GÃ¼ler, kadroda yer almasÄ±na raÄŸmen mÃ¼cadelede sÃ¼re bulamadÄ±.

Bu sonucun ardÄ±ndan toplam skoru 6-2'ye getiren Real Madrid, Åžampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan ekip oldu.

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PSV, KENAN YILDIZ'LI JUVE'YÄ° UZATMALARDA YIKTI

Hollanda Ligi Eredivisie temsilcisi PSV ile Serie A devi Juventus, UEFA Åžampiyonlar Ligi play-off turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Philips Stadion'da oynanan mÃ¼sabakanÄ±n 90 dakikasÄ± PSV'nin 2-1'lik Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sonuÃ§landÄ± ve karÅŸÄ±laÅŸma uzatmalara gitti. 15'er dakikalÄ±k uzatmalarÄ±n ilk devresinde golÃ¼ bulan PSV, rakibini 3-1 maÄŸlup ederek adÄ±nÄ± son 16 turuna yazdÄ±ran ekip oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Ivan Perisic, 74. dakikada Saibari ve 98. dakikada Flamingo kaydetti. Juventus'un tek sayÄ±sÄ± ise Weah'tan geldi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan YÄ±ldÄ±z, 77. dakikada Conceicao'nun yerine oyuna dahil oldu.

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PSG'DEN BREST'E DÃœN GECE 7, TOPLAMDA TAM 10 GOL!

Fransa Ligue 1 ekipleri PSG ve Brest, UEFA Åžampiyonlar Ligi play-off turu rÃ¶vanÅŸÄ±nda kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Parc des Princes'te oynanan mÃ¼sabaka, Paris Saint-Germain'in 7-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sonuÃ§landÄ±.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Barcola, 39. dakikada Kvaratskhelia, 59. dakikada Vitinha, 64. dakikada Doue, 69. dakikada Mendes, 76. dakikada Ramos ve 86. dakikada Mayulu kaydetti.

Bu sonucun ardÄ±ndan toplam skoru 10-0'a getiren PSG, Åžampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yÃ¼kselen ekip oldu.

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