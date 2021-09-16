Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FutbolPuan DurumuFikstürBasketbolVideolarE SporYazarlar
Hürriyet Arama
Christoph Daumun Beşiktaş - Şampiyonlar Ligi iddiası ve en beğendiği futbolcuChristoph Daum'un Beşiktaş - Şampiyonlar Ligi iddiası ve en beğendiği futbolcu#Daum
Müşteri gibi girdi, mağazadan cep telefonu çaldıMüşteri gibi girdi, mağazadan cep telefonu çaldı#Esenyurt
Hande Yener: Demet Akalınla Avrupa turnesine çıkacağızHande Yener: Demet Akalın'la Avrupa turnesine çıkacağız#Hande Yener
Vodafone Parkta ıslık şov Borussia Dortmund cephesi şaşkına döndü...Vodafone Park'ta ıslık şov! Borussia Dortmund cephesi şaşkına döndü...#Gregor Kobel
Son dakika: Putinden flaş karantina açıklamasıSon dakika: Putin'den flaş karantina açıklaması#Putin
BMden flaş tahmin 50 yılın en hızlısıBM'den flaş tahmin! 50 yılın en hızlısı#Kalkınma Raporu
Talibandan bu sefer görüntülü yalanlamaTaliban'dan bu sefer görüntülü yalanlama#Baradar
Son dakika hava durumu raporu... Meteoroloji il il sıraladı Dikkat: Kuvvetli olacakSon dakika hava durumu raporu... Meteoroloji il il sıraladı! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yargı dizisi pazar günü Kanal D’de başlıyorYargı dizisi pazar günü Kanal D’de başlıyor#Pınar Deniz
Küresel piyasalar Lagardeın açıklamalarına odaklandıKüresel piyasalar Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı#Küresel Piyasalar
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile ilk maçında Messi'ye şok! Gecenin sürprizi ve en gollü maçı...

#Şampiyonlar Ligi#Lionel Messi#Manchester City
Şampiyonlar Liginde PSG ile ilk maçında Messiye şok Gecenin sürprizi ve en gollü maçı...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar sona ererken temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund'a mağlup oldu. Gecenin diğer maçlarında ise ilginç skorlar ortaya çıktı. Manchester City, Leipzig'i 6-3'le mağlup ederken en büyük sürpriz Belçika'da gerçekleşti. Lionel Messi PSG ile ilk Devler Ligi maçında sahadan boynu bükük ayrıldı. İşte gecenin sonuçları

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş, konuk ettiği Borussia Dortmund'a iyi mücadele ettiği karşılaşma sonunda 2-1 yenildi.

Devler Ligi'nde ilk haftanın sonucu en fazla merak edilen karşılaşmaları ise dün gece oynandı.

Beşiktaş - Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru

Beşiktaş - Dortmund maçında 'koşu mesafesi' rekoru

İNGİLİZLER MUTLU

9 gollü maçta Manchester City, Leipzig'i 6-3 mağlup ederken Real Madrid, Inter deplasmanında 3 puanı son dakikada Rodrygo'nun golüyle kaptı.

Liverpool ise Milan kalesine 23 şut attığı karşılaşmayı 3-2 üstün bitirdi. Tomori (K.K), Salah ve Henderson'un golleriyle Liverpool geceyi üç puanla tamamladı.

Şampiyonlar Liginde PSG ile ilk maçında Messiye şok Gecenin sürprizi ve en gollü maçı...

MESSİ - NEYMAR - MBAPPE ÜÇLÜSÜNE İLK MAÇINDA ŞOK

A Grubu'nda Club Brugge ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. PSG, 15. dakikada Ander Herrera'nın golüyle 1-0 öne geçse de Club Brugge, 27. dakikada Hans Vanaken ile rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.

PSG'nin üç yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Neymar bu sezon ilk kez aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı. Mbappe, 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Haberin Devamı

Lionel Messi, Fransız ekibiyle bu sahnedeki ilk mücadelesinde etkisiz bir oyun ortaya koydu.

Brugge, PSG karşısında 7'si isabetli 16 şut istatistiği yakaladı. Konuk takım ise 4'ü isabetli 9 şutla mücadeleyi tamamladı

BELLİNGHAM TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde art arda iki maçta gol atan en genç oyuncu (18 yaş 78 gün) oldu. İngiliz futbolcu, Mart 2017'de 18 yaş 85 günlükken bunu başaran Fransız Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada alınan sonuçlar:

14 Eylül Salı:

Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere): 2-1
Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 1-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0
Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3
Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2
Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 0-0
Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3
Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0

15 Eylül Çarşamba:

Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya): 1-2
Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-0
Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 1-1
Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya): 6-3
Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz): 0-0
Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya): 3-2
Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda): 1-5
Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-1

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Lionel Messi#Manchester City