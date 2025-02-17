×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları heyecanı yaşanacak

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Play-Off#Rövanş Maçları
Şampiyonlar Liginde play-off rövanş maçları heyecanı yaşanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 17:25

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ikinci maçları 18 Şubat Salı günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Haberin Devamı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında 18 Şubat Salı ve çarşamba günü rövanş müsabakaları oynanacak.

"Devler Ligi"nde play-off turu ikinci maçlarının programı şöyle:

Salı:

20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Şampiyonlar Ligi#Play-Off#Rövanş Maçları

BAKMADAN GEÇME!