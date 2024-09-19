Şampiyonlar Ligi'nde Nuri Şahin fırtınası: İlk maçında farka koştu! | 'Düşler Sahnesi'nin ikinci gününde 13 gol...

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Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı.

NURİ ŞAHİN'DEN FARKLI BAŞLANGIÇ

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, Şahin yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmadan galip ayrıldı.

Dortmund'un gollerini 76 ve 86'de Bynoe-Gittens ve 90+4'te penaltıdan Guirassy kaydetti.

Nuri Şahin, bu skorun ardından teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçından galibiyetle ayrıldı.

CITY VE INTER YENİŞEMEDİ! HAKAN...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en büyük maçında Manchester City ile Inter karşı karşıya geldi. 2023 finalinde İstanbul'da da karşı karşıya gelen iki takım arasında Etihad'da oynanan maç golsüz sona erdi.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 82 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da Devler Ligi'ne birer puanla başladı.

GIRONA'NIN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI!

Geride bıraktığımız gecenin bir diğer maçında ise sürprizin kıyısından dönüldü. Fransız devi PSG ile tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde yer alan Girona kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'te oynanan müsabaka, PSG'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında sol kanattan Nuno Mendes ile atak geliştiren Fransız ekibi, Portekizli futbolcunun yaptığı ortayı kalecinin elinden kaçırması sonucu 1-0 öne geçti.

Girona ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında talihsiz bir yenilgi almış oldu.

CELTIC GOL YAĞDIRDI

Gecenin en gollü maçı ise İskoçya'da gerçekleşti. Celtic Park'ta oynanan müsabakada Celtic ile Slovan Bratislava karşı karşıya geldi.

6 golün atıldığı karşılaşmada kazanan taraf 5-1'lik skorla Celtic oldu.

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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Scales, 47. dakikada Furuhashi, 56. dakikada Engels, 70. dakikada Maeda ve 86. dakikada Idah kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 60. dakikada Wimmer'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları ise şöyle:

Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya): 3-0