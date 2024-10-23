Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Nuri Şahin üzüldü, Arda Güler sevindi, Real Madrid 2-0'dan geri döndü... | Kenan Yıldız'lı Juventus'a evinde şok...

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftası bu akşam oynanan 9 karşılaşma ile başladı.

Devler Ligi'nde geride bıraktığımız gecenin en dikkat çeken müsabakası Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynandı.

Santiago Bernabeu’da oynanan karşılaşmada Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, 2-0 öne geçse de bu skoru koruyamadı ve mücadele Real Madrid’in 5-2’lik galibiyetiyle sona erdi.

Real Madrid’in golleri 60’ıncı Antonio Rüdiger, 62, 86 ile 90+3’üncü dakikada Vinicius Junior ve 83’üncü dakikada Lucas Vazquez’den geldi. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'un gollerini ise 30’uncu dakikada Donyell Malen ve 34’üncü dakikada Jamie Bynoe-Gittens attı.

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ARDA GÜLER 90'DA GİRDİ

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Real Madrid, 3 maçta 6 puana ulaşırken ilk 2 maçını kazanan Borussia Dortmund 6 puanda kaldı.

ARDA TURAN SÜRPRİZİ

Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan bu mücadeleyi tribünden takip etti. Turan, tribünde bulunan futbolseverlerin de büyük ilgisiyle karşılandı.

EN FARKLI GALİBİYET MONACO’DAN

Gecenin en farklı galibiyeti Fransız ekibi Monaco’dan geldi. Monaco sahasında ağırladığı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 5-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ile 70’inci dakikada Takumi Minamino, 45’4’üncü dakikada Breel Embolo, 54’üncü dakikada Wilfried Singo ve 90+6’ncı dakikada Maghnes Akliouche kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 27’nci dakikada penaltıdan Cherif Ndiaye attı.

Bu sonucun ardından Monaco puanını 7’ye yükseltirken Kızılyıldız henüz puanla tanışamadı.

JUVENTUS'A ŞOK

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, 3. haftada konuk ettiği Stuttgart karşısında büyük bir şok yaşadı.

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İtalyan temsilcisi, Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Stuttgart'a galibiyeti getiren golü 90+2'de El Bilal Toure kaydetti.

Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu maçla birlikte bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini alan Juventus, 6 puanda kaldı. Stuttgart ise puanını 4'e yükseltti.

ASTON VILLA'NIN RÜYASI SÜRÜYOR

Gecenin bir diğer maçında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, İtalya Serie A takımı Bologna'yı konuk etti.

İngiliz temsilcisi, 55. dakikada McGinn ve 64. dakikada Duran'ın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu skorun ardından 3'te 3 yapan Aston Villa, puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğunda yer aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Bologna ise 1 puanla 28. sırada bulundu.

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GECENİN TOPLU SONUÇLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Milan – Club Brugge: 3-1

Monaco – Kızılyıldız: 5-1

Girona – Slovan Bratislava: 2-0

PSG – PSV: 1-1

Arsenal – Shakhtar Donetsk: 1-0

Real Madrid – Borussia Dortmund: 5-2

Sturm Graz – Sporting Lizbon: 0-2

Juventus – Stuttgart: 0-1

Aston Villa – Bologna: 2-0