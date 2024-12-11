Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu sahne aldı | Halil Umut Meler'in kararları geceye damga vurdu...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6. hafta maçlarının ilk perdesi dün gece oynanan müsabakalarla açıldı.

Milli futbolcularımız Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gecede sahne alırken, hakem temsilcimiz Halil Umut Meler de kritik bir müsabakada düdük çaldı.

İşte gecenin raporu...

LIVERPOOL DURDURULAMIYOR

Şampiyonlar Ligi'nin 20.45 seansında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile La Liga'nın sürpriz temsilcisi Girona kozlarını paylaştı.

Estadi Montilivi'de oynanan müsabakayı konuk ekip Liverpool 1-0'lık skorla kazandı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 63. dakikada penaltıdan Mohamed Salah kaydetti.

Bu sonuçla 6'da 6 yapan Liverpool, 18 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Girona ise 3 puanda kaldı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Lille'i konuk edecek. Girona ise Milan ile deplasmanda karşılaşacak.

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REAL MADRID'DEN KRİTİK GALİBİYET!

Serie A lideri Atalanta, turnuvada istediği başlangıcı yapamayan İspanyol devi Real Madrid ile kozlarını paylaştı.

Stadio di Bergamo Stadyumu'ndaki gol düellosunda perdeyi 10. dakikada Kylian Mbappe açtı ve Real Madrid 1-0 öne geçti.

MBAPPE YARIDA BIRAKTI

Real Madrid'i öne geçiren golü kaydeden Fransız yıldız Kylian Mbappe, 35. dakikada sakatlanırken oyuna devam edemedi.

İlk yarının son anlarında penaltı kazanan Atalanta'da topun başına geçen Charles De Ketelaere, iyi bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiği 79 maçta 50 gol atan Kylian Mbappe (25 yaş 356 gün), turnuva tarihinde Lionel Messi’nin (24 yaş 284 gün) ardından bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.

REAL'DEN 3 DAKİKADA 2 GOL

İkinci yarıya etkili başlayan eflatun beyazlılar, sakatlıktan dönen Vinicius Junior ile 56. dakikada bir kez daha öne geçti.

Bu golden 3 dakika sonra Real Madrid'de bu kez sahneye çıkan isim Jude Bellingham oldu ve skoru 3-1 yaptı.

Maçı bırakmayan ev sahibi Atalanta, Ademola Lookman'ın 65. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-3.

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Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmazken Real Madrid kritik bir galibiyet elde etti ve puanını 9'a çıkardı. İtalyan ekibi Atalanta ise 9 puanda kaldı.

ARDA SONRADAN OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de karşılaşmaya yedek başlayan milli yıldızımız Arda Güler, 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

INTER 90'DA YIKILDI

Inter, deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaştı.

BayArena'da oynanan maçı ev sahibi Leverkusen, 90. dakikada Nordi Mukiele'nin golüyle 1-0 kazandı.

ÇALHANOĞLU 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 66. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu maça kadar yenilgisiz gelen Inter, ilk kez mağlup oldu ve 13 puanda kaldı.

Alman ekibi Bayer Leverkusen puanını 13'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Inter, Sparta Prag ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak.

BAYERN GOL OLDU YAĞDI! MELER'DEN GECEYE DAMGA VURAN KARAR

Gecenin bir diğer maçında Shakhtar Donets ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Veltins Arena'da oynanan müsabaka, Bayern'in 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 11. dakikada Laimer, 45. dakikada Müller, 87. dakikada Musiala ile 70 (p) ve 90+3. dakikalarda Olise kaydetti.

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Bu skorun ardından 4. galibiyetini alan ve puanını 12'ye yükselten Bayern, 8. basamakta bulundu. 4. kez yenilen Shakhtar ise 4 puanla 27. sırada yer aldı.

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler yönetirken, temsilcimizin kararları geceye damga vurdu.

GOL İPTALİ VE SONRASINDA PENALTI KARARI

Meler, Jamal Musiala ile 66. dakikada öne geçen Bayern'in golünü kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti. Alman devi, bu karar sonrasında uzun süre tecrübeli hakeme itiraz etti.

Öte yandan maçın spikerinin de gol iptalinin nedenini anlamakta güçlük çektiği görüldü.

Gol iptalinin ardından 2 dakika içinde gelişen Bayern atağında ceza sahasına giren Sacha Boey, yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçen Olise golü kaydetti.

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Gecede alınan sonuçlar şu şekilde:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celtic (İskoçya): 0-0

Girona (İspanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1

Leipzig (Almanya)-Aston Villa (İngiltere): 2-3

Bayer Leverkusen (Almanya)-Inter (İtalya): 1-0

Atalanta (İtalya)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Club Brugge (Belçika)-Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Bayern Münih (Almanya): 1-5

Salzburg (Avusturya)-PSG (Fransa): 0-3

Brest (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-0