Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece: Barcelona 10 kişiyle, Liverpool tek şutla kazandı!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.

BARCELONA 10 KİŞİYLE KAZANDI

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Barcelona'yı konuk etti.

Katalan ekibinde defans oyuncusu Pau Cubarsi, 22. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın kaydettiği golle rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Benfica'da milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu maça ilk 11'de başladı. Orkun Köçü, 84. dakikada yerini Renao Sanches'e bıraktı. Kerem ise 90 dakika sahada kaldı.

LIVERPOOL'A TEK ŞUT YETTİ

Gecenin bir diğer maçında Paris Saint-Germain, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki mücadelede kazanan 1-0'lık skor ile Liverpool oldu.

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İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golü 87. dakikada Harvey Elliott attı. Liverpool'un file bekçisi Alisson Becker, karşılaşmayı 9 kurtarışla tamamladı. Premier Lig ekibinin tek isabetli şutu da golle sonuçlandı.

BAYERN MUNIH RAHAT GÜLDÜ

Şampiyonlar Ligi'ndeki Alman randevusunda Bayern Münih ile Leverkusen karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.

Bayern Münih'e taraftarının önünde galibiyeti getiren golleri 9 ve 75. (p) dakikada Harry Kane, 54. dakikada Jamal Musiala kaydetti. Leverkusen'de ilk sarı kartını 32. dakikada gören Nordi Mukiele, 62. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya): 0-2

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Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere): 0-1

Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 3-0

Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya): 0-1