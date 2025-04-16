Şampiyonlar Ligi’nde mucizeler direkten döndü! Borussia Dortmundlu Guirassy hat-trick yaptı, Aston Villa PSG’yi yendi

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund, Barcelona'yı konuk etti.



Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. İlk maçı 4-0 kazanan Barcelona, toplam 5-3'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.



Borussia Dormund, Serhou Guirassy'nin "Panenka" penaltısıyla 11. dakikada öne geçerken aynı oyuncuyla 49. dakikada bir gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi.





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Dün geceye gidiyoruz🔙



🟡⚫️Borussia Dortmund, Serhou Guirassy'nin hat-tricki ile peri masalını gerçekleştirmeye yaklaşmıştı. pic.twitter.com/elBRwbsymc — Spor Arena (@sporarena) April 16, 2025

Barcelona, 54. dakikada'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Guirassy ise 76. dakikada fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e taşıdı.Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, Barcelona ilk maçın avantajıyla adını son 4 takım arasına yazdırdı. Dortmund ise turnuvaya veda eden takım oldu.Barcelona, yarı finalde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibiyle oynayacak.Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.







MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ ASTON VILLA’YA YETMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı diğer maçında da Aston Villa, PSG'yi konuk etti.



Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı. İlk maçı 3-1 kazanan PSG, toplam 5-4'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.





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John McGinn kendi getirdi ardından muazzam bir gol attı! #UCL pic.twitter.com/DgpldgfIxh — TRT Spor (@trtspor) April 15, 2025

Karşılaşmada'nin 11. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçen Fransız ekibi,in 28. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.Aston Villa, 34. dakikada'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi 55. dakikada'le beraberliği yakalarken,'nın 58. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.Kalan bölümde skoru korumasını bilen PSG, tur bileti alan taraf oldu. Aston Villa ise organizasyona veda eden takım oldu.





KALECİLERİN GECESİ



PSG kalecisi Donnarumma ve Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.



RAKİP ARSENAL YA DA REAL



PSG, yarı finalde Arsenal-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.



Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.



