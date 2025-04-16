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Şampiyonlar Ligi’nde mucizeler direkten döndü! Borussia Dortmundlu Guirassy hat-trick yaptı, Aston Villa PSG’yi yendi

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#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#Barcelona
Şampiyonlar Ligi’nde mucizeler direkten döndü Borussia Dortmundlu Guirassy hat-trick yaptı, Aston Villa PSG’yi yendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 08:05

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçlarında Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile Barcelona, Aston Villa ile Paris Saint Germain (PSG) karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund ve Aston Villa, güçlü rakiplerini devirmeyi başarsa da yarı finale adlarını yazdıramadı. İşte dün gece oynanan maçlar, maç sonuçları ve ayrıntılar…

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund, Barcelona'yı konuk etti.

Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.  İlk maçı 4-0 kazanan Barcelona, toplam 5-3'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.

Borussia Dormund, Serhou Guirassy'nin "Panenka" penaltısıyla 11. dakikada öne geçerken aynı oyuncuyla 49. dakikada bir gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi.

Şampiyonlar Ligi’nde mucizeler direkten döndü Borussia Dortmundlu Guirassy hat-trick yaptı, Aston Villa PSG’yi yendi


Barcelona, 54. dakikada Ramy Bensebaini'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Guirassy ise 76. dakikada fileleri havalandırarak hat-trick yaptı ve skoru 3-1'e taşıdı.

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde de gol olmayınca, Barcelona ilk maçın avantajıyla adını son 4 takım arasına yazdırdı. Dortmund ise turnuvaya veda eden takım oldu. 

Şampiyonlar Ligi’nde mucizeler direkten döndü Borussia Dortmundlu Guirassy hat-trick yaptı, Aston Villa PSG’yi yendi



RAKİP BAYERN YA DA INTER

Barcelona, yarı finalde Bayern Münih-Inter eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.

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Şampiyonlar Ligi’nde mucizeler direkten döndü Borussia Dortmundlu Guirassy hat-trick yaptı, Aston Villa PSG’yi yendi


MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ ASTON VILLA’YA YETMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı diğer maçında da Aston Villa, PSG'yi konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.   İlk maçı 3-1  kazanan PSG, toplam 5-4'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi’nde mucizeler direkten döndü Borussia Dortmundlu Guirassy hat-trick yaptı, Aston Villa PSG’yi yendi



Karşılaşmada Achraf Hakimi'nin 11. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçen Fransız ekibi, Nuno Mendes'in 28. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Aston Villa, 34. dakikada Youri Tielemans'ın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi.

Şampiyonlar Ligi’nde mucizeler direkten döndü Borussia Dortmundlu Guirassy hat-trick yaptı, Aston Villa PSG’yi yendi



İkinci yarıya hızlı başlayan İngiliz ekibi 55. dakikada John McGinn'le beraberliği yakalarken, Ezri Konsa'nın 58. dakikada attığı golle 3-2 öne geçti.

Kalan bölümde skoru korumasını bilen PSG, tur bileti alan taraf oldu. Aston Villa ise organizasyona veda eden takım oldu. 

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KALECİLERİN GECESİ

PSG kalecisi Donnarumma ve Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

RAKİP ARSENAL YA DA REAL 

PSG, yarı finalde Arsenal-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde mucizeler direkten döndü Borussia Dortmundlu Guirassy hat-trick yaptı, Aston Villa PSG’yi yendi


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#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#Barcelona

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