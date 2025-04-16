Şampiyonlar Ligi’nde mucizeler direkten döndü! Borussia Dortmundlu Guirassy hat-trick yaptı, Aston Villa PSG’yi yendi

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Borussia Dortmund, Barcelona'yı konuk etti.
Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı. İlk maçı 4-0 kazanan Barcelona, toplam 5-3'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.
Borussia Dormund, Serhou Guirassy'nin "Panenka" penaltısıyla 11. dakikada öne geçerken aynı oyuncuyla 49. dakikada bir gol daha bularak skoru 2-0'a getirdi.
Dün geceye gidiyoruz🔙— Spor Arena (@sporarena) April 16, 2025
🟡⚫️Borussia Dortmund, Serhou Guirassy'nin hat-tricki ile peri masalını gerçekleştirmeye yaklaşmıştı. pic.twitter.com/elBRwbsymc
MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ ASTON VILLA’YA YETMEDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı diğer maçında da Aston Villa, PSG'yi konuk etti.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı. İlk maçı 3-1 kazanan PSG, toplam 5-4'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.
John McGinn kendi getirdi ardından muazzam bir gol attı! #UCL pic.twitter.com/DgpldgfIxh— TRT Spor (@trtspor) April 15, 2025
KALECİLERİN GECESİ
PSG kalecisi Donnarumma ve Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.
RAKİP ARSENAL YA DA REAL
PSG, yarı finalde Arsenal-Real Madrid eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.