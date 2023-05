Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Manchester City, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Real Madrid'i İngiltere'de 4-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Manchester City, Haaland ile net 2 pozisyondan yararlanamadı. Courtois'nın yıldızlaştığı maçın 23. dakikasında Bernardo Silva sahneye çıktı ve takımını öne geçti. Portekizli yıldız, 14 dakika sonra bir kez daha ağları havalandırdı ve Guardiola'nın öğrencileri devreye 2-0 önde girdi. Mücadelenin 3. golünü 76. dakikada Militao kendi kalesine atarken son sözü 90+1. dakikada Julian Alvarez söyledi.

Haberin Devamı

DEV FİNAL İSTANBUL'DA

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde ikinci maçların oynanmasının ardından final mücadelesi belli oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek final maçı, Manchester City ile Inter arasında oynanacak. Dev mücadele 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 22.00’de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE İLKAY GÜNDOĞAN KARŞI KARŞIYA

Finalde Türk asıllı Alman futbolcu İLKAY GÜNDOĞAN ile milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu rakip oldu. İlkay Gündoğan, 3. kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek. Yetenekli oyuncu ilk iki finalinde kupaya uzanamadı.

2012/13 Borussia Dortmund vs. Bayern Münih

2020/21 Manchester City vs. Chelsea

2022/23 Manchester City vs. Inter

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLKİN PEŞİNDE

Hakan Çalhanoğlu, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 10 Haziran’da Manchester City ile oynanacak finalde forma giyerse, Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen dördüncü Türk futbolcu olacak. İnter galip gelirse Hakan, Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran ilk Türk futbolcu olacak.

KİMLER OYNAMIŞTI?

Bundan önce Devler Ligi finali heyecanı yaşayan Türk oyuncular şunlar:

Haberin Devamı

1- Yıldıray Baştürk: Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan ilk Türk futbolcu unvanına sahip. 2002’de Bayer Leverkusen formasıyla Real Madrid’e karşı oynadı. Leverkusen maçı 2-1 kaybetti.

2- Arda Turan: 2014’te Atletico Madrid, Real Madrid’le final oynadı. Arda sakatlık nedeniyle sahada olamazken o da kupa sevinci yaşayamadı. (1-4).

3- Hamit Altıntop: Bayern Münih formasıyla 2010 Şampiyonlar Ligi finalinde İnter ile karşılaştı. Maçı Inter 2-0 kazandı.

REAL MADRID HEZİMETE UĞRADI

Opta'nın verilerine göre Manchester City’ye 4-0 yenilen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez 4+ farklı mağlubiyet aldı. İspanya temsilcisi en son 2009'da Liverpool'a 4-0 mağlup olmuştu.

Haberin Devamı

PEP GUARDIOLA TARİH YAZIYOR

Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi tarihinde Carlo Ancelotti (107) ve Alex Ferguson’un (102) ardından 100 galibiyete ulaşan üçüncü teknik direktör oldu.

Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla final gören teknik direktörler:

5 - Carlo Ancelotti

4 - Pep Guardiola

4 - Alex Ferguson

4 - Jürgen Klopp

4 - Marcelo Lippi

CARLO ANCELOTTI'DEN REKOR

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 191 maça çıkarak bu alanda rekor kırdı. Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla mücadelede görev alan teknik adam unvanını kazanan Ancelotti, Manchester United efsanesi Alex Ferguson'u geride bıraktı.

Haberin Devamı

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Manchester City ile Inter, tarihlerinde ilk kez 2023 Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul’da karşılaşacak. Avrupa arenasındaki ilk kapışmaları Şampiyonlar Ligi finaline denk gelen bir önceki eşleşme, 2005’te yine İstanbul’da oynanan maçta Liverpool ile Milan arasındaydı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid’i eleyen İngiliz ekibi Manchester City, kulüp tarihinde ilk kez bu kupada finale yükseldi. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde üç kez yarı final oynayan ve bu üç maçın ikisinde Real Madrid'e elenen Manchester City, kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Geçen sezon yarı final aşamasında İspanyol ekibi Real Madrid’e elenen City, bu sezon tekrar karşılaştığı Madrid'i mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

Haberin Devamı

26 MAÇTIR YENEBİLEN YOK

Manchester City, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Real Madrid’i elemesiyle birlikte Etihad Stadyumu’nda oynadığı son 26 Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmedi. Toplamda 24 galibiyet ve 2 beraberlik alan City, son mağlubiyetini Eylül 2018'de Lyon'dan aldı.

MAÇTAN ÖNCE ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Rio Ferdinand, Pep Guardiola'nın Real Madrid maçından önce kendisine gönderdiği mesajı paylaştı. Ferdinand, "Guardiola bana maçtan önce mesaj attı. 'Bana inan, onları iki yıl önce yenmiştik ve tekrar yeneceğiz. Bana inan!' yazıyordu. Galibiyete inanmıştı, kendine güveniyordu. Maça 2-3 saat kala bana böyle bir mesaj attı. Bu saf özgüveni oyunu dikte etmesini sağlıyor ve futbolculara da geçiyor." ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam maçın son düdüğünün ardından soyunma odasına giderken saha kenarında bulunan Rio Ferdinand'a seslenerek, "Sana söylemiştim" dedi.

INTER FİNALE NASIL GELDİ?

Final biletini ilk alan Inter, Şampiyonlar Ligi macerasına Bayern Münih, Barcelona ve Victoria Plzen'in yer aldığı grupta başladı. 6 maçta 10 puan toplayan Milano ekibi, 6'da 6 yapan Bayern Münih'in arkasında ikinci sıradan son 16 turuna yükselme hakkı kazandı.

Son 16'da Porto'yu deviren Inter, çeyrek finalde ise ilk maçta 2-0 mağlup ettikleri Benfica ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Yarı finalde ise Milano derbisi heyecanı yaşandı. 2-0 ve 1-0'lık skorlarla iki maçı da kazanan Inter, İstanbul biletini alan ilk takım oldu.

MANCHESTER CITY'NİN ZORLU YOLU

Manchester City ise Dortmund, Sevilla ve Kopenhag'ın olduğu grubu 14 puanla lider olarak tamamladı. Son 16'da ilk maçta 7-0 mağlup ettiği Leipzig ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

Erken finallerden biri olarak nitelendirilen eşleşmede ilk maçta Bayern Münih'i 3-0 deviren Guardiola'nın öğrencileri, ikinci maçta 1-1'lik skorla yarı finale yükseldi. Manchester City, son şampiyonla İspanya'da 1-1 berabere kalırken rövanşı 2-0 kazandı ve Real Madrid'i de eleyerek İstanbul'da Inter'in rakibi oldu.