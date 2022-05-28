Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid arasında 9.5 milyar dolarlık teknoloji finali

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Kulüpler bazında dünyanın en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en büyüğü, bu akşam Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak final maçıyla belli olacak. Fransa’nın başkenti Paris’teki Stade de France’da TSi 22.00’de başlayacak karşılaşma, EXXEN ve TV8’den naklen yayınlanacak. Dünyaca ünlü Forbes dergisine göre; toplamda 5.1 milyar dolarlık kulüp değeri bulunan Real Madrid ile 4.45 milyar dolarlık değere sahip Liverpool’un mücadelesi yaklaşık 2 milyar futbolseveri ekran başına kilitleyecek.

Liverpool’u finale sinirbilimciler hazırladı

Real Madrid ile Liverpool’un final maçında oyuncuların fiziksel güç ve yeteneklerinin yanı sıra, teknolojiler de yarışacak. İki takım da zafere ulaşmak için spor bilimlerinden azami ölçüde yararlanıyor. Liverpool’da futbolcular, son 2 yılda olduğu gibi Devler Ligi finaline de sinirbilimcilerle hazırlandı. Başlarına elektrot takılan futbolcuların verdiği tepkiler ölçüldü. Alman sinirbilimcilerin geliştirdiği teknolojiyle duran toplarda futbolcuların odaklanması ve sakin kalması amaçlanıyor. Real de stada 40 dakikalık mesafede son teknoloji ile donatılmış tesiste gizlilik içinde hazırlandı.

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Real Madrid en son Liverpool’a kaybetmişti

13 şampiyonluğu bulunan Real Madrid ile 6 kez mutlu sona ulaşan Liverpool, bu kupada 3. kez şampiyonluk için karşılaşacak. 1981’de 1-0 kazanan İngiliz ekibi oldu. 2018’de bu kez Real, 3-1 ile rövanşı aldı. İspanyol ekibi, 1981’den sonra çıktığı 7 final karşılaşmasında da kazandı.