Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Play-Off turunda final gibi eşleşme

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı
DEV KURALAR ÇEKİLDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından Son 16 Play-Off Turu Kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri:
Brest - PSG
Benfica - Monaco
Juventus - PSV
Feyenoord - Milan
Manchester City - Real Madrid
Celtic - Bayern Münih
Club Brugge - Atalanta
Sporting - Borussia Dortmund