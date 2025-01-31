×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi! Play-Off turunda final gibi eşleşme

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Kura#Real Madrid
Şampiyonlar Liginde kuralar çekildi Play-Off turunda final gibi eşleşme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 14:35

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi yapıldı. İki dev kulüp play-off turunda eşleşti. İşte kuralar...

Haberin Devamı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı

DEV KURALAR ÇEKİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından Son 16 Play-Off Turu Kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Gözden KaçmasınUEFA Avrupa Ligi kura çekimi Fenerbahçe ve Galatasarayın rakipleri belli oluyorUEFA Avrupa Ligi kura çekimi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyorHaberi görüntüle

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri:

Brest - PSG

Benfica - Monaco

Juventus - PSV

Feyenoord - Milan

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern Münih

Club Brugge - Atalanta

Sporting - Borussia Dortmund

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Kura#Real Madrid

BAKMADAN GEÇME!