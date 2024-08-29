Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı! İşte yeni formatta eşleşmeler....

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. Gianluigi Buffon ve Cristiano Ronaldo'nun katıldığı kura çekiminde 36 takımlı yeni formatın ilk kura çekiminde dikkat çeken eşleşmeler ortaya çıktı.

Yeni formatta her takım, 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak. Lig sıralamasında ilk 8 sırayı alan takım son 16 turuna yükselecek, 9-24 arasındaki takımlar play-off oynayacak ve kazanan 8 takım son 16 turuna lig aşamasından katılan 8 takımla eşleşecek ve sonrasında klasik eleme turlarıyla turnuva devam edecek.

İLK TORBA TAKIMLARININ EŞLEŞMELERİ

Manchester City'nin rakipleri

Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Inter'in rakipleri

Manchester City, Leipzig, Arsenal, Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag

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Bayern Münih'in rakipleri

PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa

Leipzig'in rakipleri

Liverpool, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz

Borussia Dortmund'un rakipleri

Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna

Barcelona'nın rakipleri

Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco

PSG'nin rakipleri

Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart

İKİNCİ TORBA TAKIMLARININ EŞLEŞMELERİ

Atletico Madrid'in rakipleri

Leipzig, Paris, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Prag

Atalanta'nın rakipleri

Real Madrid, Barcelona, Asenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart

Club Brugge'ün rakipleri

Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting Lizbon, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz.

Bayer Leverkusen'in rakipleri

Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest.

Arsenal'in rakipleri

Paris, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dinamo Zagreb, Sporting Lizbon, Monaco, Girona

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Benfica'nın rakipleri

Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco.

Milan'ın rakipleri

Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava.

Juventus'un rakipleri

Manchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa

Shakhtar Donetsk'in rakipleri

Bayern Münih, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest, Bologna

ÜÇÜNCÜ TORBA TAKIMLARININ EŞLEŞMELERİ

Young Boys'un rakipleri

Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, Stuttgart

Lille'in rakipleri

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Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologna.

PSV Eindhoven'in rakipleri

Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, Brest

Feyenoord'un rakipleri

Bayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, Girona

Dinamo Zagreb'in rakipleri

Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava

Kızılyıldız'ın rakipleri

Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco.

Salzburg'un rakipleri

PSG, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag.

Celtic'in rakipleri

Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston Villa

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Sporting'in rakipleri

Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz

DÖRDÜNCÜ TORBA TAKIMLARININ EŞLEŞMELERİ

Stuttgart'ın rakipleri

PSG, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Kızılyıldız, Sparta Prag, Slovan Bratislava

Girona'nın rakipleri

Liverpool, PSG, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Slovan Bratislava, Sturm Graz.

Bologna'nın rakipleri

Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa

Brest'in rakipleri

Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Prag

Aston Villa'nın rakipleri

Bayern Münih, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco

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Sparta Prag'ın rakipleri

Inter, Man City, Atletico Madrid, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart

Slovan Bratislava'nın rakipleri

Manchester City, Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, Girona

Monaco'nun rakipleri

Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Bologna

Sturm Graz'ın rakipleri

Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest