Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı! İşte yeni formatta eşleşmeler....

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti. Gianluigi Buffon ve Cristiano Ronaldo'nun katıldığı kura çekiminde 36 takımlı yeni formatın ilk kura çekiminde dikkat çeken eşleşmeler ortaya çıktı.
Yeni formatta her takım, 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak. Lig sıralamasında ilk 8 sırayı alan takım son 16 turuna yükselecek, 9-24 arasındaki takımlar play-off oynayacak ve kazanan 8 takım son 16 turuna lig aşamasından katılan 8 takımla eşleşecek ve sonrasında klasik eleme turlarıyla turnuva devam edecek.
İLK TORBA TAKIMLARININ EŞLEŞMELERİ
Manchester City'nin rakipleri
Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava
Inter'in rakipleri
Manchester City, Leipzig, Arsenal, Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag
Bayern Münih'in rakipleri
PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa
Leipzig'in rakipleri
Liverpool, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz
Borussia Dortmund'un rakipleri
Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna
Barcelona'nın rakipleri
Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco
PSG'nin rakipleri
Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart
İKİNCİ TORBA TAKIMLARININ EŞLEŞMELERİ
Atletico Madrid'in rakipleri
Leipzig, Paris, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Prag
Atalanta'nın rakipleri
Real Madrid, Barcelona, Asenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart
Club Brugge'ün rakipleri
Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting Lizbon, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz.
Bayer Leverkusen'in rakipleri
Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest.
Arsenal'in rakipleri
Paris, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dinamo Zagreb, Sporting Lizbon, Monaco, Girona
Benfica'nın rakipleri
Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco.
Milan'ın rakipleri
Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava.
Juventus'un rakipleri
Manchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa
Shakhtar Donetsk'in rakipleri
Bayern Münih, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest, Bologna
ÜÇÜNCÜ TORBA TAKIMLARININ EŞLEŞMELERİ
Young Boys'un rakipleri
Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar Donetsk, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, Stuttgart
Lille'in rakipleri
Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologna.
PSV Eindhoven'in rakipleri
Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, Brest
Feyenoord'un rakipleri
Bayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, Girona
Dinamo Zagreb'in rakipleri
Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava
Kızılyıldız'ın rakipleri
Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco.
Salzburg'un rakipleri
PSG, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag.
Celtic'in rakipleri
Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston Villa
Sporting'in rakipleri
Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz
DÖRDÜNCÜ TORBA TAKIMLARININ EŞLEŞMELERİ
Stuttgart'ın rakipleri
PSG, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Kızılyıldız, Sparta Prag, Slovan Bratislava
Girona'nın rakipleri
Liverpool, PSG, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Slovan Bratislava, Sturm Graz.
Bologna'nın rakipleri
Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa
Brest'in rakipleri
Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Prag
Aston Villa'nın rakipleri
Bayern Münih, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco
Sparta Prag'ın rakipleri
Inter, Man City, Atletico Madrid, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart
Slovan Bratislava'nın rakipleri
Manchester City, Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, Girona
Monaco'nun rakipleri
Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Bologna
Sturm Graz'ın rakipleri
Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest