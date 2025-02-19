Şampiyonlar Ligi'nde Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün gecesi! Milli yıldız maçın adamı seçildi

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda play-off turunun ikinci ayak maçları dün gece başladı.

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün gol atıp yıldızlaştığı gecede Devler Ligi’ne veda eden takımlar da belli oldu. İşte dün gece Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçların detayları

BAYERN MUNIH SON DAKİKADA TUR ATLADI

Almanya devi Bayern Münih, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği İskoçya temsilcisi Celtic'i konuk etti. 63'üncü dakikada Nikolas-Gerrit Kühn'ün attığı golle 1-0 öne geçen Celtic'e cevap 90+4'üncü dakikada Alphonso Davies'ten geldi. 1-1 sona eren maçın ardından Bayern Münih, adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.

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FEYENOORD’TAN İTALYA DEVİ MILAN'A ŞOK

İtalyan ekibi Milan, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti. İtalyan ekibi maçın ilk dakikasında Santiago Gimenez'in attığı golle 1-0 öne geçerken, Feyenoord bu gole 73'üncü dakikada Julian Carranza ile yanıt verdi ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Milan'a karşı sahasındaki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.

CLUB BRUGGE, ATALANTA'YI EVİNE YOLLADI

Gecenin bir diğer maçında İtalya temsilcisi Atalanta ile Belçika ekibi Club Brugge karşı karşıya geldi. Kendi sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan Club Brugge deplasmanda ise 3-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 3 ile 27'nci dakikada Chemsdine Talbi ve 45+3'üncü dakikada Ferran Jutlga attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 46'ncı dakikada Ademola Lookman'dan geldi.

KEREM VE ORKUN GOL ATTI, BENFİCA TURLADI

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Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma giydiği maçta Portekiz ekibi Benfica ile Fransa temsilcisi Monaco karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Portekiz ekibi, son 16 turuna yükselen taraf oldu.

Benfica'nın gollerini 22'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu, 76'ncı dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 84'üncü dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Konuk ekip Monaco'nun gollerini ise 32'nci dakikada Takumi Minamino, 51'inci dakikada Eliesse Ben Seghir ve 81'inci dakikada George Ilenikhena attı. Kerem Aktürkoğlu, 58 dakika sahada kalırken; Orkun Kökçü ise 88 dakika forma giydi.

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MAÇIN ADAMI ORKUN

Öte yandan müthiş bir performans ortaya koyan Orkun Kökçü maçın adamı seçildi.