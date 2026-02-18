Şampiyonlar Ligi'nde ırkçılık skandalı: Vinicius Jr.'a 'maymun' dendi iddiası sonrasında ortalık karıştı!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda dün gece oynanan Benfica - Real Madrid maçı büyük bir skandala sahne oldu. Yaşanan olay sonrasında maç neredeyse iptal edilme noktasına gelirken futbol ikinci plana düştü.

GOLÜN ARDINDAN ORTALIK KARIŞTI!

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 50. dakikasında Real Madrid, Vinicius Jr.'ın golüyle 1-0 öne geçti. Brezilyalı yıldız attığı golün sevincini köşe bayrağına koşarak ve burada dans ederek kutladı.

Ardından Benfica'nın Arjantinli oyuncusu Gianluca Prestianni, Vinicius Jr'ın yanına giderek tartışmanın fitilini ateşledi. Öfkeden çılgına dönen Vinicius Jr. koşarak hakeme doğru gitti ve Arjantinli oyuncunun kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu söyledi.

Real Madridli futbolcular ve İspanyol medyası; Prestianni'nin, Vinicius'a "maymun" dediğini iddia ediyor.

MAÇ 10 DAKİKA DURDU

Yaşananların ardından kaos patlak verdi ve maç on dakika süreyle durdu. Tribünlerden sahaya cisimler fırlatıldı. Real Madrid futbolcuları bir ara maçtan çekilmek istedi ancak ikna edilen Eflatun-beyazlılar sahaya çıkarak karşılaşmaya devam etti.

Benfica tribünleri Vinicius topa her dokunduğunda yoğun bir ıslıklı protestoda bulundu ve Brezilyalı futbolcuyu yuhaladı. Karşılaşma Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

VINICIUS JR.: "IRKÇILAR HER ŞEYDEN ÖNCE KORKAKTIR!"

Vinicius Jr., galibiyet sonrasınra sosyal medya hesaplarından, kameraların dudak hareketlerini görüntülememesi için ağzını eliyle kapatan Prestianni'ye hitaben şunları yazdı:

"Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Zayıflıklarını göstermemek için ağızlarını giysileriyle kapatmak zorundalar. Ama teorik olarak onları cezalandırması gerekenlerin koruması altındalar. Bugün yaşanan hiçbir şey benim hayatımda yeni değil. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm, hala nedenini anlamıyorum. Bu gibi durumlarda bulunmaktan hoşlanmıyorum, özellikle de büyük bir galibiyetten sonra manşetlerde Real Madrid olması gerekirken."

PRESTIANNI: "NE YAZIK Kİ DUYDUKLARINI YANLIŞ YORUMLADI"

Karşılaşmanın ardından Prestianni ırkçılık suçlamalarını reddederek şunları söyledi:

"Vinicius'a karşı hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıkça belirtmek istiyorum. Ne yazık ki duyduklarını yanlış yorumladı. Hayatım boyunca kimseye karşı ırkçı davranmadım."

MBAPPE: "GÖZÜMLE GÖRDÜM, 5 KEZ 'MAYMUN' DEDİ!"

Olayın yaşandığı esnada Prestianni'ye sahada "Sen ırkçı bir pisliğin tekisin!" dediği anlar kameraya yansıyan Kylian Mbappe, takım arkadaşına destek oldu ve Prestianni'nin yalan söylediğini belirterek, "Prestianni, Vinicius'a beş kez maymun dedi. Kendi gözlerimle gördüm. Özür de dilemedi. Bir daha asla Şampiyonlar Ligi'nde oynamamalı, bunu hak etmiyor. Bizi örnek alan tüm çocuklar için rol model olmalıyız. Hayatta kabul edemeyeceğimiz şeyler var ve ırkçılık da bunlardan bir tanesi. UEFA'nın ne karar vereceğini göreceğiz. Bu çok ciddi bir durum." ifadelerini kullandı.

MOURINHO: "NE YAŞANDIĞINI BİLMİYORUM"

Yaşananların ardından hem Vinicius Jr. hem de Gianluca Prestianni ile görüştüğünü ancak ikisinin de kendisine farklı şeyler söylediğini belirten Benfica teknik direktörü Jose Mourinho ise şu şekilde konuştu:

"Arbeloa ve Mbappé'den daha sakin, daha tarafsız olmalarını istedim. Vini ile konuştum ve bana bir şey söyledi, ardından Prestianni ile konuştum ve o da başka bir şey söyledi. Vinícius'un yalancı olduğunu ya da Prestianni'nin harika bir çocuk olduğunu söylemek istemiyorum. Bunu söylemek istemiyorum, çünkü tam olarak ne yaşandı bilmiyorum. Arbelo farklı bir yaklaşım seçti ve ben bunu yapmak istemiyorum. Vinícius'a dedim ki, 'Muhteşem bir gol attın, neden böyle kutluyorsun? Neden Eusébio, Di Stéfano ve Pelé gibi gol atmanın sevincini yaşamıyorsun?' Elli küsür dakikalık harika bir maç oynadık. Real Madrid gibi bir takıma karşı nasıl oynadığımızla gurur duyuyorum, kalitelerini gösterdiler, harika oyuncuları var ve bunu yapabilirler. Ama ne yazık ki sonrasında... Oyun bitti."

MOU, RÖVANŞTA YOK!

Mourinho, 85. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan rövanş maçında kulübede yer alamayacak.

BENFICA: "DUYDUKLARINI SÖYLEDİKLERİ ŞEYLERİ DUYMALARI MÜMKÜN DEĞİL"

Benfica ise saha içinden bir görüntü yayınlayarak, "Görüntülerin de gösterdiği gibi, aradaki mesafe göz önüne alındığında, Real Madrid oyuncularının duyduklarını söyledikleri şeyleri duymaları mümkün değil." açıklamasında bulundu.