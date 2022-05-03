Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool! (Villarreal 2-3 Liverpool)

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Villarreal ile Liverpool karşı karşıya geldi. El Madrigal'de oynanan ve Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin düdük çaldığı maçta ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Liverpool, harika bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galip geldi ve adını finale yazdırdı.

Maça çok hızlı başlayan Villarreal 3. dakikada Boulaye Dia ile 1-0 öne geçti. 41. dakikada Francis Coquelin ile 2-0'ı yakalayan ev sahibi, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

LIVERPOOL'DAN GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarının başında ilk yarıdaki temposunu sürdürmeye çalışan Villarreal'a Liverpool izin vermedi. 62. dakikada Fabinho'nun golüyle skoru 2-1'e getiren Liverpool, 67'de Luis Diaz ile skoru eşitledi. 74. dakikada sahneye çıkan Sadio Mane skoru 3-2'ye getirdi.

Villarreal'da Etienne Capouie ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

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İlk maçı Anfield'da 2-0 kazanan Liverpool, ilk yarısında büyük sıkıntı yaşadığı rövanş maçını da 3-2 kazanarak finale yükseldi.

RAKİP REAL MADRİD VEYA MANCHESTER CİTY

28 Mayıs'ta Stade de France'da oynanacak final maçında Liverpool'un rakibi Real Madrid - Manchester City eşleşmesinin galibi olacak.

VILLARREAL 2-3 LIVERPOOL

GOL: 3' Dia, 41' Coquelin, 62' Fabinho, 67' Diaz, 74' Mane

İlk yarı sonucu: 2-0

İLK 11'LER

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Moreno, Dia

Liverpool: Alisson, Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Keita, Thiago, Jota, Salah, Mane