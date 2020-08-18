Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli olacak! RB Leipzig'in PSG karşısında iddaa oranı...

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RB LEIPZIG

- Tottenham'dan sonra Atletico Madrid'i de Şampiyonlar Ligi dışına iten RB Leipzig, PSG karşısına Ibrahima Konate dışında tam kadro olarak çıkacak.

- Atletico Madrid karşısında kusursuza yakın oynayan Dayot Upamecano, bir kez daha savunmanın en büyük sigortası olacak. Hücumda da Yussuf Poulsen'in açtığı kanallara Marcel Sabitzer ve Dani Olmo ile girmeye çalışacaklar.

- TD Julian Nagelsmann, PSG'nin başındaki Thomas Tuchel'e karşı Bundesliga'da şansının pek tutmadığını, yarı finalde bunu değiştirip finale çıkmak istediklerini belirtti.

PARIS ST. GERMAIN

- Çeyrek finalde 4. hakem uzatma dakikalarını gösterdiğinde Atalanta karşısında 1-0 geride olan PSG, Marquinhos ve Choupo-Moting'in golleriyle 2-1 kazanmış ve adını yarı finale yazdırmıştı.

- Atalanta maçını tamamlayamayan Keylor Navas, RB Leipzig karşısında sahadaki yerini alamayacak. Eldivenler Sergio Rico'ya emanet...

- Layvin Kurzawa ve Thiago Silva takımla birlikte çalıştı, maç kadrosunda olacak. Marco Verratti'nin durumu ise maç saati netleşecek. Çeyrek finali cezası nedeniyle kaçıran Angel Di Maria ilk 11'de başlayacak, sakatlığını tamamen atlatan Kylian Mbappe'nin de ilk 11 başlayacak düzeyde olduğu belirtildi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- RB Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kazanırken, 9 maçta %56 topla oynama yüzdesi yakaladı.

- PSG bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 9 maçta %87 pas başarı yüzdesiyle oynadı, maç başına 12 şut attı.

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%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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PSG'nin yıldızlarından Pablo Sarabia'dan Celtic'e nefis bir gol! İzleyelim...