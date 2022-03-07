Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oluyor

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ikinci maçları yarın ve 9 Mart Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

15-16 Mart’ta oynanacak diğer mücadelelerle birlikte çeyrek finale yükselecek 8 takım belli olacak.



Tamamı 23.00’te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın

Bayern Münih - Salzburg (1-1)

Liverpool - Inter (2-0)



9 Mart Çarşamba

Manchester City - Sporting Lizbon (5-0)

Real Madrid - Paris Saint-Germain (0-1)



15 Mart Salı

Ajax - Benfica (2-2)

Manchester United - Atletico Madrid (1-1)



16 Mart Çarşamba

Lille - Chelsea (0-2)

Juventus - Villarreal (1-1)