Şampiyonlar Ligi’nde günün öne çıkanları Kylian Mbappe ve Serhou Guirassy! İşte Misli’den günün oyuncu bahisleri

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga başta olmak üzere pek çok ligdeki karşılaşmalarda bulunan oyuncu bahisleriyle İddaacılar, yeni bir oyun deneyimi yaşıyor.

“Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahislerin yanı sıra “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri farklı birçok seçeneğe oynayabiliyor.

Gol atar veya asist yapar, şut, faul, isabetli pas, ofsayt gibi seçeneklerin yer aldığı “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları da İddaacılar tarafından fazlasıyla tercih ediliyor.

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çeken istatistikler sunmaya devam ediyor. İşte Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak maçlarda yer alan oyuncu bahisleriyle ilgili öne çıkan istatistikler!

Haberin Devamı

Real Madrid - Atletico Madrid / Oyuncu Gol Atar: Kylian Mbappe

Real Madrid’de Kylian Mbappe, iç sahada oynadığı son 8 maçın 7’sinde gol atmayı başardı.

Dortmund - Lille / Oyuncu Gol Atar: Serhou Guirassy Dortmund’da Serhou Guirassy, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 6 maçın 5’inde gol attı. Dortmund - Lille / Oyuncu Faul Alır: Jonathan David

Lille’de Jonathan David, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynadığı son 6 maçın hepsinde en az 1 kere faul aldı.

Club Brugge - Aston Villa / Oyuncu Gol Atar: Ferran Jutgla

Club Brugge’da Ferran Jutgla, oynadığı son 5 maçın 4’ünde gol attı.

Club Brugge - Aston Villa / Oyuncu En Az 2 Faul Alır: Youri Tielemans

Aston Villa’da Youri Tielemans, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 4 maçta en az 2 faul aldı.

PSV – Arsenal / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Guus Til

PSV’de Guus Til, iç sahada oynadığı son 5 maçın 4’ünde kaleyi bulan şut çekti.

Misli’den yeni üyelere 500 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 500 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 500 TL kazanma şansını yakalayın. Şampiyon oranların yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın! Kampanya detayları Misli'de...



