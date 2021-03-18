Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdular! Suarez, Thiago Silva, Thomas Tuchel...

Spor Arena Detay - Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Atletico Madrid'i rövanşta 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini kaptı.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ziyech ve 90+4. dakikada Emerson kaydetti. İlk maçı 1-0 kazanan Chelsea'de 34. dakikada sahneye Hakim Ziyech çıktı. Faslı futbolcu, Werner'in pasında topu ağlarla havalandırdı ve takımını öne geçirdi. Son sözü 90+4. dakikada Emerson söyledi ve Chelsea, Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

TUCHEL CHELSEA TARİHİNE GEÇTİ



Chelsea’deki ilk 13 maçında yenilgi yüzü görmeyen Thomas Tuchel, kulüp tarihinde bunu başaran ilk teknik direktör oldu. Maviler, Tuchel yönetiminde çıktığı 13 resmi maçın 11'inde gol yemedi.







Alman çalıştırıcı maçın ardından "Sahada gösterdiğimiz oyun nedeniyle kimse karşımıza rakip olmak istemez diye düşünüyorum. Bize karşı oynamak zor çünkü iyi bir takımız. Çeyrek finalde kimle eşleşeceğimizi ben de merak ediyorum" şeklinde konuştu.

ALMAN HOCALAR DAMGA VURDU

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez aynı ülke vatandaşı dört teknik direktör aynı sezonda çeyrek finale kaldı.

- Edin Terzic

- Hansi Flick

- Jürgen Klopp

- Thomas Tuchel







GECENİN EN RENKLİ ANLARI

Sakatlığı nedeniyle maçı tribünden takip eden Chelsea'nin Brezilyalı stoperi, karşılaşmanın son anlarında bir hayli heyecanlıydı. 36 yaşındaki tecrübeli isim, son dakikalarda tribünün alt bölgesinden takım arkadaşlarına direktifler verdi. Yerinde duramayan Silva, 90+4'te gelen ikinci gol sonrası ise adeta havalara uçtu. Gol sevincini Mount ve Jorginho'ya sarılarak kutladı.

THİAGO SİLVA GÖRÜŞME MASASINA

Öte yandan bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek Thiago Silva için Chelsea'nin önümüzdeki haftalarda bir görüşme talebinde bulunacağı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre sene başı bedelsiz şekilde kadroya katılan Silva'nın kontratı 1 yıl daha uzatılacak. Londra ekibiyle bu sezon 21 maça çıkan Thiago Silva 2 gol kaydetti.





SUAREZ GOL ATAMADAN TAMAMLADI



Luiz Suarez bu sezonu Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadan tamamladı. Chelsea deplasmanında oyundan alınan Suarez, Simeone'ye gülerek tepki verdi. Geceyi de golsüz geçen Luis Suarez, Devler Ligi'nde son deplasman golünü 2015'te atmıştı.