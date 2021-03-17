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GeriFutbol Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran tartışma!
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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2021 - 09:37 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran tartışma!

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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran tartışma!

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Atalanta'yı yenip çeyrek finale yükselmesinin ardından sosyal medyada bir tartışma konusu yaşandı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Atalanta'yı mağlup edip adını çeyrek finale yazdırdı.

Real Madrid'in galibiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı ''Toni Kroos veya Luka Modric?'' sorusunu sorarak anket başlattı.

Toni Kroos, bu tweete karşılık olarak 'VE olacak' cevabını verdi. Modric ise 'Birlikte daha iyiyiz' şeklinde paylaşımda bulundu.

TEPKİ GELDİ, PAYLAŞIM DEĞİŞTİ

İki futbolcunun bu paylaşımlarının ardından Şampiyonlar Ligi hesabı bu kez yeni bir paylaşım yaptı. Modric ve Kroos'un birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan resmi hesap, ''Luka Modric ve Toni Kroos... Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi orta saha ikilisi olabilir mi?'' diye sordu.

YENİ PAYLAŞIMA RAKİP TARAFTARLARDAN CEVAP

Ancak bu kez tartışma başka bir boyuta taşındı. Yeni paylaşımın ardından bu kez de Barcelona taraftarları 'Tarihin en iyi ikilisi Xavi ve Iniesta' diyerek tartışmayı alevlendirdi.

Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran tartışma

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