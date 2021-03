Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran tartışma!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, sahasında konuk ettiği Atalanta'yı mağlup edip adını çeyrek finale yazdırdı.

Real Madrid'in galibiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı ''Toni Kroos veya Luka Modric?'' sorusunu sorarak anket başlattı.

Toni Kroos, bu tweete karşılık olarak 'VE olacak' cevabını verdi. Modric ise 'Birlikte daha iyiyiz' şeklinde paylaşımda bulundu.

TEPKİ GELDİ, PAYLAŞIM DEĞİŞTİ

İki futbolcunun bu paylaşımlarının ardından Şampiyonlar Ligi hesabı bu kez yeni bir paylaşım yaptı. Modric ve Kroos'un birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan resmi hesap, ''Luka Modric ve Toni Kroos... Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi orta saha ikilisi olabilir mi?'' diye sordu.

⚪️ Luka Modrić & Toni Kroos...



🤔 Best midfield duo you've seen in Champions League history?#UCL pic.twitter.com/cNPoI1rTeT