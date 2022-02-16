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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Son dakika golü, Messi, Ronaldo...

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Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG - Real Madrid karşı karşıya gelirken Lionel Messi, kariyerinde kullandığı 133. penaltıdan sonuç alamadı. Aynı dakika içerisinde Cristiano Ronaldo'nun başka bir kulvarda fileleri havalandırması gecenin konusu oldu. Mbappe ise PSG'nin baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada son dakikada sahne aldı. İşte dev geceden geriye kalanlar...

PSG - Real Madrid maçından fotoğraflar...PSG - Real Madrid maçından fotoğraflar...
PSG - Real Madrid maçından fotoğraflar...

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, Real Madrid'i sahasında konuk etti. Rakibine maçın başından itibaren üstünlük kuran Fransız temsilcisi, aradığı golü 90+4'te Mbappe ile buldu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

PSG'DEN ŞUT BOMBARDIMANI

Paris Saint Germain, 617 isabetli pasla tamamladığı maçta Real Madrid kalesine 21 şut attı. Bu denemelerin 8'i isabetli oldu. Real Madrid ise pasif bir oyunla mücadeleyi tamamlarken karşılaşma boyunca rakip kaleye isabetli şut atamadı. PSG'nin pas başarı oranı yüzde 91 olarak ölçülürken topla oynama yüzdeleri 57'ye 43 oldu.

Rövanş maçı 9 Mart'ta İspanya'da oynanacak.

Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...

MESSİ KAÇIRDI, RONALDO ATTI! SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞTU

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PSG'de Lionel Messi, 61. dakikada kullandığı penaltıda Thibaut Courtois engelini aşamadı. Lionel Messi böylece kariyerinde ilk kez Real Madrid'e karşı penaltı atışından faydalanamadı. Messi bundan önce Real Madrid'e karşı kullandığı 6 penaltının tamamını gole çevirmişti.

Lionel Messi, ayrıca kariyerinde kullandığı 133 penaltıdan 30'unu kaçırdı. Arjantinli yıldızın penaltı kaçırdığı esnada Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig'de gol atması sosyal medyada gecenin konusu oldu. 

Farklı kulvarlarda olsalar da rekabetleri süren ikilinin bu anları epey konuşuldu. Cristiano Ronaldo, takımına Brighton karşısında üç puanı getiren golü atarken 5 maç sonra ilk golünü kaydetmiş oldu.

NEYMAR İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Dün gece 73. dakikada Di Maria'nın yerine oyuna giren Neymar, oyuna girdikten sonra Fransız ekibini ateşleyen isimlerden biri oldu. Brezlyalı yıldız aynı zamanda sarıya boyattığı saçlarla ilgi odağı oldu.

Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...

MANCHESTER CİTY LİZBON'DA ANTRENMAN MAÇI OYNADI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun diğer maçında Sporting, Manchester City'yi ağırladı. Rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla geçen City, çeyrek finale yükselmek için büyük bir avantaj elde etti.

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Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan taraf 5-0'lık skorla Manchester City olurken İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Riyad Mahrez, 18 ve 45. dakikalarda Bernardo Silva, 32. dakikada Phil Foden ve 58. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş maçı 9 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...

 

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