Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Orkun Kökçü hakemi uyardı, Barcelona maçında 2 kez iftar molası verildi

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Devler Ligi'nde dün akşam oynanan 4 maç sonucunda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Tur atlayan takımın penaltı atışları sonucunda belli olduğu Liverpool - PSG maçının yanı sıra milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de takımlarıyla sahaya çıktı. İşte dün gece Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçların detayları...

BAYERN MÜNİH’TEN SÜRPRİZE İZİN YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanına konuk oldu. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Bayern Münih, Bay Arena'daki maçı da 2-0 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Alphonso Davies attı. Bayern'de ilk golü atan Harry Kane, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 10 gol atmayı başaran ilk İngiliz futbolcu oldu. Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde çeyrek final bileti altı. Bayer Leverkusen, turnuvaya veda etti.

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PSG, LİVERPOOL'U PENALTILARLA ELEDİ

Gecenin en önemli maçlarından biri Anfield'da oynandı. Paris'teki ilk maçta 1-0'lık mağlubiyet yaşayan PSG, rövanşta erken bulduğu golle öne geçti.

Ousmane Dembele 12. dakikada topu filelere gönderdi. Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Liverpool'un oyun hakimiyetiyle geçerken, üst üste girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Normal süresi PSG'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, maç uzatmalara kaldı. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmazken, tur atlayan takımı penaltı atışları belirledi.

Paris Saint-Germain'de Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembele ve Desire Doue topu ağlara gönderirken; Liverpool'da ise Mohamed Salah isabet buldu. Darwin Nunez ve Curtis Jones'in penaltı atışını kaleci Donnarumma kurtardı. Seri penaltılarda 4-1'lik üstünlük kuran Fransız ekibi çeyrek finale çıktı.

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Devler Ligi'nde lig aşamasını 21 puanla lider tamamlayan Liverpool, turnuvaya son 16 turunda veda etti.

HAKAN ATTI, INTER ÇEYREK FİNALDE

Hollanda'da 2-0 kazanan İtalyan ekibi Inter, San Siro'da Feyenoord'u konuk etti.

Inter, Marcus Thuram ile 8. dakikada öne geçerken, Feyenoord 42. dakikada Jakub Moder ile beraberliği yakaladı. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Inter penaltı kazandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 51. dakikada takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, mavi-siyahlılar, toplamda 4-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

Hakan, maçın 61. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

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KEREM VE ORKUN'DAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun da formasını giydiği Benfica'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında İspanyol devi Barcelona, Portekiz ekibi Benfica'yı konuk etti. Benfica'da milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakaya 11'de başladı. İlk maçı 1-0 kazanan Katalan ekibi, taraftarı önünde de erken gol buldu. 11. dakikada Lamine Yamal'ın pasında Raphinha topu ağlara gönderdi. Bu golden 2 dakika sonra Otamendi, takımına beraberliği getirdi. İspanyol genç yıldız Yamal'ın 27. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Barcelona yeniden öne geçti.

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Karşılaşmanın 42. dakikasında Balde ile hızlı gelişen Barcelona atağında, Raphinha sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 3-1'e geldi. Müsabakanın ikinci yarısında gol olmazken, sahadan 3-1 galip ayrılan Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.

Kerem Aktürkoğlu, İspanyol ekibine karşı 56. dakikada yerini Renato Sanches'e bırakırken, Orkun Kökçü de 70. dakikada Belotti ile değişti.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN HAKEME 'İFTAR' UYARISI

Barcelona - Benfica maçının hakemi François Letexier, 7. dakikada oruçlu futbolcular için oyunu durdurdu. Orkun Kökçü, hakemi uyardı ve henüz iftar saati olmadığını söyledi.

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Fransız hakem François Letexier, 14. dakikada topun dışarı gitmesiyle birlikte oyunu durdurdu ve oyuncuların kenara gitmesini sağladı. Barcelona'da Lamine Yamal ve Ansu Fati, Benfica'da ise mili futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile birlikte Zeki Amdouni, oruçlarını açtı.

Futbolculara sağlanan bu imkan sonrası maç tekrar hareket kazandı.

ORKUN: 'HAKEME 7 GİBİ AÇSAK İYİ OLUR DEDİM'

Maçtan sonra açıklama yapan Orkun Kökçü, 'Galiba 10 dakika önceden oyunu durdurdu. 7'yi bir geçeydi sanırım. Hakeme 7 gibi açsak iyi olur dedim. O da 'Evet tamam. 10 dakika daha bekleyelim' dedi.' ifadeleriyle iftar konusunu açıkladı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Dün oynanan maçlar sonucunda Bayern Münih ile Inter eşleşirken Barcelona’nın çeyrek finaldeki rakibi ise PSG oldu.