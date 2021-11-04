Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran kırmızı kart kararı! İngiliz hakem...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam A,B,C ve D gruplarında oynanan mücadelelerle 4. hafta tamamlandı.

A Grubu maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisinde 21. ve 39. dakikalarda Georginio Wijnaldum, Leipzig'te ise 8. dakikada Christopher Nkunku ve 90 2. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai ağları sarstı. Leipzig 12. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu ise değerlendiremedi.

Manchester City ağırladığı Club Brugge'ü 4-1'le geçti. İngiltere temsilcisinde 15. dakikada Phil Foden, 54. dakikada Riyad Mahrez, 72. dakikada Raheem Sterling ve 90 2. dakikada Gabriel Jesus ağları sarsarken konuk ekibin tek golünü ise 17. dakikada John Stones (kendi kalesine) kaydetti.

A Grubu'nda puan durumu

1- Manchester City - 9 puan

2- PSG - 8 puan

3- Club Brugge - 4 puan

4- Leipzig - 1 puan

LIVERPOOL GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

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B Grubu maçında Liverpool, konuk ettiği Atletico Madrid'i ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Liverpool'da 13. dakikada Diogo Jota, 21. dakikada ise Sadio Mane fileleri havalandırdı.

İspanya temsilcisinde Felipe 36. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Grupta 4'te 4 yapan Liverpool 12 puan ve lider unvanıyla son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.

B Grubu'ndaki diğer maçta Milan ile Porto 1-1 berabere kaldı. Porto 6. dakikada Luis Diaz ile öne geçerken Milan'ın sayısını 61. dakikada Pierre Kalulu kaydetti.

B Grubu'nda puan durumu

1- Liverpool - 12 puan

2- Porto - 5 puan

3- Atletico Madrid - 4 puan

4- Milan - 1 puan

BEŞİKTAŞ'IN GRUBUNA AJAX DAMGASI!

Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastien Haller ve 90 3. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Mats Hummels'in 29. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü Borussia Dortmund'un tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Marco Reus'tan geldi.

Bu sonuçla grupta 4'te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN ŞANSI KALMADI

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Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Sporting'e 4-0 mağlup oldu ve 4. maçlar sonrasında puansız kalarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

C Grubu'nda puan durumu

1- Ajax - 12 puan

2- Borussia Dortmund - 6 puan

3- Sporting - 6 puan

4- Beşiktaş - 0 puan

REAL MADRID İÇİN TARİHİ MAÇ! 1000. GOL BENZEMA'DAN

D Grubu'nda Real Madrid, ağırladığı Shakhtar Donetsk'i 14. ve 61. dakikalarda Karim Benzema'nın fileleri sarsmasıyla 2-1 yendi. Ukrayna ekibinin tek golünü, 39. dakikada Fernando kaydetti.

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Maçtaki ilk golüyle Benzema, Real Madrid'in organizasyon tarihindeki bininci golüne imza attı ve İspanya temsilcisi, turnuvada bu sayıya ulaşan ilk takım oldu.

D Grubu'ndaki diğer maçta Inter, konuk olduğu Sheriff'i 3-1 yendi. İtalya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 54. dakikada Marcelo Brozovic, 66. dakikada Milan Skriniar ve 82. dakikada Alexis Sanchez kaydetti. Sheriff'in tek golü ise 90 2. dakikada Adama Traore'den geldi.

D Grubu'nda puan durumu

1- Real Madrid - 9 puan

2- Inter - 7 puan

3- Sheriff - 6 puan

4- Shakhtar Donetsk - 1 puan

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MATS HUMMELS'E SKANDAL KIRMIZI KART

Beşiktaş'ın grubunda Borussia Dortmund işle Ajax arasındaki maça Dortmundlu Hummels'e çıkan kırmızı kart damga vurdu. Maçın 27. dakikasında Ajax'ın genç yıldızı Antony'ye kayarak bir müdahalede bulunan Hummels'e İngiliz hakem Michael Oliver doğrudan kırmızı kart çıkardı.

Pozisyonun tekrarında Antony'ye kayarak müdahalede bulunduğu görülen Hummels'in kırmızı kartı gerektirecek bir müdahalesi olmadığı, bunun yanı sıra dengesi bozulan Antony'nin Alman yerde kayan Alman oyuncunun ayağına bastığı görüldü.

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VAR'DAN DÖNECEĞİNE EMİNDİ AMA KARAR DEĞİŞMEDİ

Kırmızı kartı gören Hummels, takım arkadaşlarıyla birlikte çok şaşırdı ancak sakinliğini koruyup arkadaşlarını da sakinleştirdi. Gördüğü kırmızı kartın VAR'dan döneceğine emin şekilde sahada bekleyen Hummels, VAR ile görüşen İngiliz hakemin kendisini dışarıya yollama işaretiyle yeniden şaşkınlık yaşadı.

MARCO ROSE'DEN VE DORTMUND'DAN HAKEME TEPKİ

Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose, 1-0 üstün bitirdikleri ilk yarının ardından ve 3-1 mağlup oldukları maçın sonrasında hakem Michael Oliver'ın yanına giderek tepki gösterdi.

Dortmund'un sosyal medya hesabından da kırmızı kart sonrası '???' şeklinde paylaşım yapılarak kararın anlamsızlığının altı çizildi.

"BURADA KIRMIZI KART KARARINA KATILAN BİRİ VAR MI?"

Maçın ardından basın toplantısında karara tepkisini sürdüren Rose; "Burada pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünen biri var mı? Aranızda 'Bu haklı bir kırmızı karttı' diyebilen biri var mı?" ifadelerini kullandı.

"ANTONY GÜZEL OYUNCULUK YAPTI"

Marco Rose, pozisyonla ilgili konuşurken Ajax'ın genç yıldızı Antony'nin Hummels'in hamlesi sonrası yerde uzun süre kıvranmasına da tepki gösterdi: Islak zeminde hızlı bir şekilde kaydığını görebiliyoruz. Sadece buna bakarak kırmızı kart göstermeli misiniz? Emin değilim. VAR'da pozisyonu tekrar izleme gibi bir şansınız varken bunu neden yapmadılar bilemiyorum. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim, rakip oyuncunun da iyi bir oyunculuğunu görüyoruz. Yerde defalarca döndü. Pozisyonu izlediğinizde Hummels'in net bir müdahalesi bulunmuyor, aksine o Hummels'in üzerine atlıyor. Bu yaşananları anlamakta güçlük çekiyorum.