Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran an! Real Madrid - Atletico maçında penaltı VAR'dan döndü

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu. Barcelona, PSG, Bayern Münih ve Inter adlarını çeyrek finale yazdırmıştı. Dün akşam oynanan 4 maçta ise rakipleri belli oldu.

Gecenin en merak edilen maçı Real Madrid - Atletico Madrid maçında tur atlayan takım penaltı atışları sonucunda belli oldu. İşte Devler Ligi'nde yaşananlar...

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ASTON VILLA, BRUGGE'A HİÇ ŞANS VERMEDİ

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Aston Villa, Villa Park'ta Club Brugge'ü konuk etti.

İlk yarı golsüz geçerken Belçika ekibinde Kyriani Sabbe, Marcus Rashford'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. İkinci yarıda oyuna giren Marco Asensio maçın yıldızı oldu. İspanyol oyuncu 50 ve 61. dakikalarda ağları havalandırdı. İngiliz ekibinin diğer golünü 57. dakikada Maatsen attı.

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İlk maçı 3-1, ikinci maçı 3-0 kazanan Aston Villa, çeyrek finalde PSG'nin rakibi oldu.

ARSENAL 7-1'İN RÖVANŞINDA TUR ATLADI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ARsenal ile PSV karşılaştı. İlk maçı 7-1 kazanan Arsenal maça büyük bir avantajla çıktı.

Mücadele 2-2 berabere sonuçlandı. Bununla birlikte Arsenal çeyrek finale yükselen taraf oldu. Arsenal'in çeyrek finaldeki rakibi Atletico Madrid'i eleyen Real Madrid oldu.

DORTMUN GERİDEN GELEREK TURLADI

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Lille, Borussia Dortmund'u konuk etti. İki takım arasındaki ilk maç Almanya'da 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Mücadele 2-1 Borussia Dortmund lehine sona erdi. Sarı-siyahlılar eşleşmeden çeyrek finale yükselen taraf oldu. Maçta Lille 5. dakikada Jonathan David ile erken öne geçti. 54. dakikada Emre Can'ın penaltısı ve 65. dakikada Beier'in golleriyle Dortmund maçta öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı. Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund çeyrek finalde Barcelona ile eşleşti.

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MADRİD’DE KAZANANI PENALTILAR BELİRLEDİ

Real Madrid, ilk maçta kendi sahasında 2-1 yendiği Atletico Madrid'e konuk oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atletico Madrid, Conor Gallagher'ın 27. saniyede attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 25 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz bir oyuncunun attığı en erken golü kaydetti.

VINICIUS PENALTI KAÇIRDI

70. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahasında Clement Lenglet tarafından düşürülmesinin ardından Real Madrid penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Vinicius Junior, topu üstten auta göndererek gole çeviremedi. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

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PENALTI GOLÜ ÇİFT VURUŞ NEDENİYLE VAR'DAN DÖNDÜ

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Atletico Madrid'de Alvarez'ın penaltı golü VAR incelemesinin ardından çift vuruş yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Real Madrid rakibine 4-2 üstünlük kurdu ve çeyrek finalde Arsenal'ın rakibi oldu.

ÇEYREK FİNAL TARİHLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 8-10 Nisan tarihleri arasında oynanacak.