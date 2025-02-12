Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran 'Ağlamayı bırak' pankartı! Real Madrid, Manchester City'i uzatmalarda yıktı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda play-off karşılaşmaları başladı.

4 kritik maçında oynandığı gecede tüm gözler son iki şampiyon Real Madrid ile Manchester City arasında oynanan maçtaydı. İşte dün gece oynanan maçların tüm detayları…

PSG, BREST KARŞISINDA HATA YAPMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda iki Fransız takımı karşı karşıya geldi. Du Roudourou Stadı'nda oynanan maçta Paris Saint Germain'i konuk eden Brest müsabakadan 3-0 yenik ayrıldı.

Gelecek hafta oynacak rövanş öncesi büyük avantaj elde eden PSG'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Vitinha ve 45 ve 66. dakikalarda Ousmane Dembele attı.

PSG ile Brest arasındaki rövanş maçı 19 Şubat Çarşamba günü Parc de Princes Stadı'nda oynanacak.

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BORUSSIA DORTMUND, SPORTING’İ 3 GOLLE GEÇTİ

Sporting Lizbon, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk etti. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakadan misafir takım 3-0 galip ayrıldı.

Dortmund'a rövanş maçı öncesi tur için büyük bir avantaj sağlayan golleri 60. dakikada Sehrou Guirassy, 68. dakikada Pascal Gross ve 82 dakikada Karim Adeyemi attı.

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund eşleşmesinin rövanşı 19 Şubat Çarşamba günü Almanya'da oynanacak.

KENAN YILDIZ’LI JUVE EVİNDE KAZANDI

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği PSV Eindhoven'ı 2-1 mağlup etti.

Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakadan ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı. Juventus'a rövanş maçı öncesi avantajı getiren golleri 34. dakikada Weston McKennie ve 82. dakikada Samuel Mbangula attı. PSV'nin 56. dakikada Ivan Perisic ile bulduğu gol yenilgiyi önlemeye yetmedi.

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İtalyan temsilcisinde maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 46. dakikada yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı. Juventus - PSV Eindhoven eşleşmesinin rövanşı 19 Şubat Çarşamba günü Hollanda'da oynanacak.

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REAL MADRİD, MANCHESTER CITY MAÇI NEFES KESTİ

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatıyla oynanan ilk sezonunda, Son 16 Play-Off Turu’nda heyecan başladı. Kupanın favorilerinden 2023’ün şampiyonu Manchester City ile son şampiyon Arda Güler’li Real Madrid, eşleşmenin ilk maçında kozlarını İngiltere’de paylaştı.

SOYUNMA ODASINA MANCHESTER CITY ÖNDE GİRDİ

Manchester City'de gol perdesini 19. dakikada Haaland açarken ilk yarı İngiliz ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısının 60. dakikasında Mbappe, Real Madrid adına golünü kaydetti ve maça 1-1'lik eşitlik geldi.

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2 KEZ GERİ DÜŞEN MADRİD 90+2’DE KAZANDI

Dakikalar 80'i gösterdiğinde City'nin gol makinesi Haaland bir kez daha ağları sarstı ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak, Real Madrid'de 86. dakikada Brahim Diaz ve 90+2. dakikada Bellingham gollerini sıraladı ve İspanyol devi, 2 kez geriye düştüğü dev müsabakayı 3-2'lik skorla kazanarak avantajı kaptı.

ARDA DAKİKA ALAMADI

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken maçta süre alamadı. Dev takımların rövanş müsabakasında Real Madrid,19 Şubat Çarşamba günü Manchester City'yi Santiago Bernabeu Stadyumu'nda ağırlayacak.

İNGİLİZLER’DEN OLAY YARATAN PANKART

Etihad Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesinde Manchester City taraftarları çok konuşulan bir pankart açtı. Pankartta Ballon d'Or ödülünü öpen Rodri'ni yanına 'Hüngür Hüngür ağlamayı bırak' yazıldı.

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Bilindiği gibi 2024 Ballon d'Or ödülünün Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr. yerine Manchester City'li Rodri'ye verilmesi büyük tartışmalara neden olmuştu. Hatta Madrid ekibi kararı protesto ederek törene katılmamıştı.

Pankartta Manchester'lı olan ve aynı zamanda City taraftarı olan Oasis grubunun 'Stop crying your heart out' şarkısına gönderme yapılıyor. City taraftarları Oasis'nin ünlü şarkısı Wonderwall'u da marş gibi benimsemiş durumda.