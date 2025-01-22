Şampiyonlar Ligi'nde geceye 9 gollü Barcelona-Benfica maçı damga vurdu! Kerem Aktürkoğlu penaltı yaptırdı ama...

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta karşılaşmaları başladı. Geceye Barcelona ile Benfica arasında oynanan 9 gollü maç damgasını vururken çok konuşulacak sonuçlar ortaya çıktı. İşte Devler Ligi'nde dün gece tüm yaşananlar;

ATALANTA GOL OLUP YAĞDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atalanta ile Sturm Graz karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta Atalanta, Sturm Graz'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Atalanta'nın golleri; 12. dakikada Mateo Retegui, 58. dakikada Mario Pasalic, 63. dakikada De Ketelaere, 90. dakikada Ademola Lookman ve 90+4. dakikada Marco Brescianini'den geldi. Bu sonuçla birlikte Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan toplayarak maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Sturm Graz ise 3 puanla 30. sırada bulunuyor.

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MONACO’YA TEK GOL YETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Fransız ekibi Monaco ile İngiliz temsilcisi Aston Villa mücadele etti. Louis Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Monaco, Aston Villa'yı 1-0 yendi. Monaco'ya galibiyeti getiren golü 8. dakikada Wilfried Singo attı. Monaco bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti, 2 maç aradan sonra ilk yenilgisini alan Aston Villa da 13 puanda kaldı.

LIVERPOOL, LILLE KARŞISINDA TURU GARANTİLEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının yedinci haftasında Liverpool, Anfield'da kazanıp 7'de 7 yaptı. Konuk ettiği Lille'i yıldızı Mohamed Salah ve Harvey Elliott'ın golleriyle mağlup eden Arne Slot'un ekibi sahadan galibiyetle ayrılıp puanını 21'e yükseltti. Lille'in maçtaki tek golünü Jonathan David kaydederken Ligue 1 ekibi 13 puanda kaldı. Konuk ekipte Aissa Mandi, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Liverpool, 21 puanla ilk 8'i garantiledi ve son 16 turunda oynamaya hak kazandı.

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NURİ ŞAHİN’Lİ DORTMUND’A BOLOGNA ŞOKU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Borussia Dortmund, son bölümüne önde girdiği maçtan yenilgiyle ayrıldı. Maçın 15. dakikasında Sehrou Guirassy'nin golüyle öne geçen Nuri Şahin'in ekibi ilk devreyi üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümü bu skorla geçilirken Bologna iki dakikada iki kez ağları havalandırdı. Maçın 71. dakikasında Thijs Dallinga skora dengeyi getirirken Samuel Illing-Junior bir dakika sonra Bologna'yı öne geçirdi. Kalan bölümde skor değişmezken mücadeleyi Bologna 2-1 kazandı. Bu sonuçla Bologna puanını beşe yükseltti, Borussia Dortmund ise 12 puanda kaldı.

STUTTGART, BRATİSLAVA’YI 3-1’LE GEÇTİ

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Slovan Bratislava ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Stadion Tehelne pole'de oynanan maçta Stuttgart, Slovan Bratislava'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Stuttgart'ın golleri 11. ve 36. dakikada Jamie Leweling'ten, 84. dakikada Fabian Rieder'den geldi. Slovan Bratislava'nın tek golünü ise Idjessi Metsoko kaydetti. Bu sonuçla birlikte Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde 10 puan toplayarak maç fazlasıyla 21. sıraya yükseldi. Slovan Bratislava ise 0 puanla 35. sırada bulunuyor.

KENAN’LI JUVE, CLUB BRUGGE İLE BERABERE KALDI

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta mücadelesinde Club Brugge ile Juventus karşılaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Kenan Yıldız yedek kulübesinde başladığı maçta 65. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonuçla birlikte Juventus 12 puana yükseldi. Club Brugge ise 11 puana yükseldi. Kendi liginde 13 kez beraberlik yaşayan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde de 3. kez berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu sezon 16 maçtan beraberlikle ayrıldı.

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GECENİN MAÇINDA TAM 9 GOL: KEREM İLE ORKUN 90+6’DA YIKILDI

Şampiyonlar Ligi'nin 7’nci haftasında Benfica ve Barcelona kozlarını paylaştı.

Mücadele 5-4 Barcelona lehine sona erdi. Benfica'da Pavlidis maçın başlamasından sonra 30 dakika içinde hat-trick yaptı. 4-4’lük eşitlikle son anlara girilen müsabakada Raphinha 90+6’da attığı golle maçın kahramanı oldu. Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı. Kerem 70 dakika, Orkun ise 80 dakika forma giydi.

KEREM AKTÜRKOĞLU PENALTI KAZANDIRDI

Karşılaşmanın 29. dakikasında gelişen Benfica atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Pavlidis, penaltıyı gole çevirdi. Bu sonuçla birlikte Benfica, 10 puanda kaldı. Barcelona ise 18 puana ulaştı ve ilk 8'i garantiledi.

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ATLETİCO MADRİD, LEVERKUSEN’İ 2-1 YENDİ

UEFA Şampiyonar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Metropolitano'daki mücadeleyi Atletico Madrid, 2-1'lik skorla kazandı. Atletico Madrid, Pablo Barrios Rivas'ın 25. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Leverkusen, devre bitmeden 45. dakikada Piero Hincapie'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 ile gitti. 10 kişilik Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 52. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Alvarez, 90'da attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Leverkusen'de de golü atan Hincapie, 76'da kırmızı kart görmesinin takımını 10 kişi bırakı. Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 15 puana yükseldi. Bayer Leverkusen, 12 puanda kaldı.

5 GOLLÜ MAÇTA GÜLEN TARAF PSV

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında PSV Eindhoven, Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya geldi. PSV, Kızılyıldız karşısında ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Hollanda temsilcisine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Luuk de Jong, 23. dakikada Guus Til ve 43. dakikada Ryan Flamingo attı.

PSV'de üçüncü golü atan Flamingo, 50. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı. Kızılyıldız, PSV'nin 10 kişi kalmasının ardından 71. dakikada Cherif Ndiaye ve 77. dakikada Nasser Yacouba Djiga'nın attığı gollerle umutlandı ancak maçta başka gol olmadı ve PSV, Kızılyıldız'ı deplasmanda 3-2 yendi. Bu sonucun ardından PSV Eindhoven, Devler Ligi'nde 11 puana yükseldi. 3 puanda kalan Kızılyıldız'ın üst tura çıkma şansı kalmadı.