Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı! Manchester City - Chelsea maçına iddaa oynayanların %50'si...

Bu bir ilandır

MANCHESTER CITY

- İngiltere Premier Lig'i şampiyon olarak noktalayan, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasından sonra çıktığı tüm maçları kazanıp finale yükselen Manchester City'de göze çarpan önemli bir eksik yok.

- TD Pep Guardiola sağ bekte Kyle Walker ile başlayacak. Stoperde de "John Stones & Ruben Dias" ikilisi bozulmayacaktır. Sol bekte Joao Cancelo ya da Oleksandr Zinchenko görebiliriz.

- Orta alan ve hücumdaki 6 formanın 5'i garanti gibi...

- Son maçlara baktığımızda Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne ve Phil Foden'ı bir çırpıda yazabiliyoruz. Bu isimlerin arkasını toplama görevi Fernandinho ya da Rodri'de olacak.

- Gabriel Jesus, Raheem Sterling ve Sergio Agüero gibi yüksek profilli isimler ise hamle oyuncusu olarak kenarda bekleyecektir.

CHELSEA

- Thomas Tuchel geldikten sonra çok çok iyi işler yapan Chelsea, son 4 resmi maçın 3'ünü kaybederek şaşırttı.

- Federasyon Kupası elden gitti, Leicester City kendi evinde Tottenham'a yenilmese Premier Lig'de 4. sıra da gidiyordu...

- Tuchel, Edouard Mendy ve N’Golo Kante'nin finalde oynayacaklarını açıkladı. Biri kalede, diğeri orta alanda takıma büyük artı sağlayacak. Kante'nin yanında Jorginho, kanatlarda Reece James ve Ben Chilwell değişmez.

- Üçlü savunmayı "Cesar Azpilicueta, Thiago Silva & Antonio Rudiger" olarak göreceğiz. Azpilicueta yerine bir ihtimal Andreas Christensen de ilk 11 başlayabilir.

- Ve her maç olduğu gibi, hücumdaki 3 ismin belirsizliği... 3 formaya 6 aday!

- Olivier Giroud, Hakim Ziyech, Mason Mount, Kai Havertz, Timo Werner ve Christian Pulisic altılısından hangi üçü forma giyecek maç saati öğreneceğiz.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester City'nin Devler Ligi grup aşamasından sonra oynadığı 6 maçın tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Chelsea'nin Devler Ligi grup aşamasından sonra oynadığı 6 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- Pep Guardiola, Thomas Tuchel'e karşı Almanya'da oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmezken (4 galibiyet - 1 beraberlik); ikilinin İngiltere sınırları içerisindeki 2 kapışmasını da kazanan Tuchel oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City kazanır" oldu!

%50'lik kesim İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Manchester City'den, Devler Ligi'nde de zafer bekliyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve bu zorlu mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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İlkay Gündoğan, Manchester City'nin nasıl kilit oyuncusu oldu?