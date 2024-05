Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı! Borussia Dortmund mu Real Madrid mi?

Haberin Devamı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 69. sezonun final heyecanı yarın yaşanacak. Alman ekibi Borussia Dortmund ile İspanyol temsilcisi Real Madrid, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliğini yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'da başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier olacak. Dev finalde VAR'da Nejc Kajtazovic, AVAR'da da Rade Obrenovic görev alacak.



Yarın oynanacak maç ile iki ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez rakip olacak. İki takım arasında daha önce Devler Ligi'nde oynanan müsabakalarda Real Madrid 6, Borussia Dortmund da 3 kez galip gelen taraf oldu. Oynanan 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Dortmund, zorlu gruptan lider çıktı



Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Milan ve Newcastle United'ın yer aldığı F Grubu'nu 11 puanla lider tamamladı. Son 16 turunda PSV Eindhoven'ı (1-1, 2-0) eleyen Alman ekibi, çeyrek finalin ilk maçında 2-1 yenildiği Atletico Madrid'i rövanşta 4-2'lik skorla saf dışı bıraktı. Yarı finalde güçlü rakibi Paris Saint-Germain'i her iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-siyahlılar, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 17 gol kaydeden Dortmund, filelerinde 9 gole engel olamadı.



Real Madrid, Devler Ligi'nde bu sezon yenilmedi



Napoli, Braga ve Union Berlin ile birlikte C Grubu'nda mücadele eden Real Madrid, grupta oynadığı tüm maçları kazanarak bir üst tura çıktı. Son 16 turunda Leipzig'i 1-0 ve 1-1'lik sonuçlarla eleyen İspanyollar, çeyrek finalde son şampiyon Manchester City'i (3-3, 1-1) penaltılar sonucunda saf dışı bırakmayı başardı. Yarı finalde Bayern Münih ile karşılaşan Madrid, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı rakibini rövanş müsabakasında 2-1'lik skorla yenerek final biletini aldı. Eflatun-beyazlılar, bu sezon Devler Ligi'nde 26 gol kaydederken, kalesinde 15 gol gördü.



Borussia Dortmund, 11 yıl sonra yine Wembley'de finalde



Kulüp tarihinde bir kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Borussia Dortmund, 11 yıl aradan sonra Devler Ligi'nin finalinde ter dökecek. Alman ekibi, son olarak 2013 yılında Wembley Stadı'nda oynanan final müsabakasında Bayern Münih'e 2-1 yenilmiş ve kupaya veda etmişti. Real Madrid ise 2 yıl aradan sonra finalde mücadele edecek. Eflatun-beyazlılar, son olarak 2022 yılında Liverpool ile final oynamış ve rakibini 1-0 yenerek kupayı kaldırmıştı.



Şampiyonlar Ligi kupası ilk kez bir Türk'ün ellerinde yükselecek



Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak final maçı Türk futbolu için de önemli bir detay barındırıyor. Wembley'deki finalde Şampiyonlar Ligi Kupası ilk kez bir Türk futbolcunun ellerinde yükselecek. Kupayı Real Madrid'in kazanması durumunda Arda Güler, Borussia Dortmund'un kazanması halinde de Salih Özcan, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk oyuncu olacak. Daha önce Devler Ligi finalinde Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu mücadele etmiş ancak kupayı kazanamamıştı.



Öte yandan Türk asıllı Alman futbolculardan Mehmet Scholl 2001'de, Emre Can 2013'te Bayern Münih formasıyla, İlkay Gündoğan ise geçen sezon Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.



Marco Reus, Dortmund'a kupayla veda etmek istiyor



12 sezondur Borussia Dortmund forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Marco Reus, Alman ekibindeki kariyerini kupayla noktalamak istiyor. Alman futbolcu, takımının Real Madrid karşısında galip gelmesi durumunda kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını alacak. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, daha önce 2013 yılında Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de sahada yer almış ancak kupaya uzanamamıştı.



Dortmund formasıyla 12 sezonda 428 maça çıkan Reus, 170 gol, 131 asist kaydederken, 2 Almanya Kupası, 3 de Almanya Süper Kupası kazandı.



Devler Ligi kupasını en çok Real Madrid kazandı



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 defa final oynayan Real Madrid, 14 kez kupa sevinci yaşayarak Devler Ligi’nin en başarılı takımı oldu. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında Avrupa'nın bir numaralı kupasını müzesine götürdü. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında oynadığı final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.



İspanyol takımlarının başarısı dikkat çekiyor



Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-1993 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı İspanyol ekipleri 19 kez kazandı. Organizasyonda İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollandalılar 6, Portekizliler 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Sırplar da birer defa mutlu sona ulaştı. Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında bugüne kadar 41 farklı takım final maçına çıktı, 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.



Almanlar ile İspanyollar 5. kez rakip



Alman takımları ile İspanyol takımları Şampiyonlar Ligi finallerinde bugüne kadar 4 kez karşılaştı. İki ülke takımları arasında Devler Ligi'nde ilk oynanan maçta 1960 yılında Real Madrid, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarken, 1974 senesinde Bayern Münih, Atletico Madrid'i yenerek kupaya uzanmıştı. Yakın dönemde ise 2001 yılında Bayern Münih Valencia'yı geçerken, bir sonraki sene de Real Madrid, Bayer Leverkusen'i mağlup ederek kupayı kazanmıştı.



Carlo Ancelotti'nin 6. finali olacak



UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 4 kez kazanarak bu alanda en başarılı isim olan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 6. kez finalde takımının başında olacak. İlk kez 2003 yılında Milan'ı çalıştırırken bu kupayı kazanan 64 yaşındaki teknik adam, 2005 yılında yine Milan'ın başındayken Liverpool'a karşı İstanbul'da oynadığı final maçını kaybetmişti. Bu müsabaka Ancelotti'nin Devler Ligi'nde kaybettiği ilk ve tek final oldu. Deneyimli çalıştırıcı, Milan ile 2007 yılında, Real Madrid ile de 2014 ve 2022 senelerinde final oynadı ve kupayı müzesine götürdü.



Wembley Stadı, 11 yıl aradan sonra Devler Ligi finaline ev sahipliği yapacak



İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda, 11 yıl sonra bir Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Wembley Stadı, en son Alman ekipleri Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasında oynanan 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı. Bayern Münih, 25 Mayıs 2013 tarihindeki müsabakayı Mario Mandzukic ve Arjen Robben'in kaydettiği gollerle 2-1 kazanmış ve kupayı müzesine götürmüştü.