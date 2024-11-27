Şampiyonlar Ligi'nde film senaryolarını aratmayan gece: 33 gol, kırmızı kart, sürpriz sonuçlar... | Şoke eden açıklama! 'Kendime zarar vermek istiyorum'

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken, geçtiğimiz gecede tam 9 maç oynandı.

33 golün atıldığı gecede birçok detay öne çıkarken, sürpriz sonuçlar yaşandı. 5. hafta maçlarının ilk perdesinde dikkat çeken anlar yaşandı.

KIM ATTI, BAYERN KAZANDI

Bayern Münih, sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'daki maçı Bayern Münih, 38. dakikada Kim Min Jae'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Fransız ekibi PSG'de Ousmane Dembele, 56. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana yükseldi. Paris Saint-Germain ise 4 puanda kaldı.

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Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Paris Saint-Germain ise Salzburg deplasmanına gidecek.

5 GOLLÜ MAÇTA MILAN ZAFERE UZANDI

Milan, Slovan Bratislava'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

İtalyan ekinin galibiyet gollerini 21. dakikada Christian Pulisic, 68. dakikada Rafael Leao ve 71. dakikada Tammy Abraham kaydetti.

Ev sahibi Slovan Bratislava'nın gollerini ise 24. dakikada Tigran Barseghyan ve 88. dakikada Nino Marcelli attı.

Öte yandan Slovan Bratislava'da Marko Tolic 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetin ardından Milan, Devler Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Slovan Bratislava ise 5 hafta sonunda Şampiyonlar Ligi'nde puanla tanışamadı.

Milan, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Slovan Bratislava ise Atletico Madrid deplasmanına gidecek.

ATLETICO'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Atletico Madrid, Çekya'ya Sparta Prag'a konuk oldu.

Epet Arena'da oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Atletico Madrid, sahadan 6-0'lık skorla galip ayrıldı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 15 ve 59. dakikalarda Julián Alvarez, 43. dakikada Marcos Llorente, 70. dakikada Antoine Griezmann, 85 ve 89. dakikalarda Ángel Correa kaydetti.

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Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Atletico Madrid, 9 puana yükseldi. Sparta Prag ise 4 puanda kaldı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Sparta Prag ise Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak.

AMORIM GİTTİ, SPORTING DAĞILDI! ARSENAL'DEN FARK...

Ruben Amorim'in ayrılığı sonrası teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Sporting, konuk ettiği Arsenal'e 5-1 mağlup oldu.

Premier Lig ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Martinelli, 22. dakikada Havertz, 45+1. dakikada Gabriel, 65. dakikada Saka ve 82. dakikada Trossard kaydetti. Sporting'in tek sayısı 47. dakikada Inacio'dan geldi.

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Bu skorun ardından puanını 10'a yükselten Arsenal, 7. basamakta yer aldı. İlk mağlubiyetini alan Sporting ise 10 puanla 8. basamakta yer buldu.

MANCHESTER CITY ŞOKTA! 3-0'DAN...

Zor zamanlardan geçen Manchester City, Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3-0 öne geçen Manchester City, Feyenoord'un geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Manchester City'nin gollerini biri penaltıdan olmak üzere 44 ve 53. dakikalarda Erling Haaland ve 50. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.

Feyenoord'un beraberlik gollerini ise 75. dakikada Anis Hadj Moussa, 82. dakikada Santiago Gimenez ve 89. dakikada Dávid Hancko attı.

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Bu beraberlik sonrasında Manchester City'nin tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City 8, Feyenoord ise 7 puana yükseldi.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.

GUARDIOLA'NIN GÖRÜNTÜSÜ VE AÇIKLAMASI ŞAŞIRTTI

Karşılaşmanın ardından flaş röportajda kafasındaki ve alnındaki izler sorulan Pep Guardiola, "Tırnaklarımla çizdim. Kendime zarar vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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HAKAN GERİ DÖNDÜ, INTER'E TEK GOL YETTİ

Inter, konuk ettiği Leipzig'i 1-0'la geçti. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakada Inter'e galibiyeti getiren golü 27. dakikada Lukeba (k.k) kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlıktan dönerek karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Çalhanoğlu, 76. dakikada yerini Henrikh Mkhitaryan'a bıraktı.

Bu skorun ardından üst üste 5. galibiyetini alan ve 13 puana yükselen Inter, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 5 maçta 5 mağlubiyeti bulunan Leipzig ise puansız olarak 33. basamakta yer buldu.

Gecede alınan sonuçlar şöyle:

Slovan Bratislava-Milan: 2-3

Sparta Prag-Atletico Madrid: 0-6

Manchester City-Feyenoord: 3-3

Bayern Münih-Paris Saint Germain: 1-0

Inter-Leipzig: 1-0

Barcelona-Brest: 3-0

Bayer Leverkusen-Salzburg: 5-0

Sporting-Arsenal: 1-5

Young Boys-Atalanta: 1-6