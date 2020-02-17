Şampiyonlar Ligi'nde eleme turları başlıyor! İspanya'da Liverpool'un iddaa oranı...

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ATLETICO MADRID - LIVERPOOL

Atletico Madrid'de sağ bek Trippier sakat. Herrera, Felix ve Diego Costa'nın durumları maç saati netleşecek.

La Liga'da oynadıkları son 5 maçın sadece 1'ini kazanabildiler ve zirvenin oldukça uzağında kaldılar.

Liverpool ise koşar adım Premier Lig'de şampiyonluğa gidiyor! Şubat ayının yarısını geçtik, şimdiden önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi biletini aldılar bile...

Uzun süredir sakat olan Clyne deplasman kafilesinde yer almadı.

Savunmadaki "Alexander-Arnold, Van Dijk, Joe Gomez, Robertson" dörtlüsü bozulmaz. 20-25 günlük aranın ardından Mane'nin de golle dönüşü sonrası hücumda da "Salah, Firmino, Mane" izleriz.

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarının heyecanı bu maçla başlıyor! Siz de TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bu nefesleri kesecek mücadeleye bahis yapıp Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool, İspanyol kulüplere konuk olduğu son 5 Avrupa maçında galibiyet elde edemedi. (1 beraberlik)

- Atletico Madrid, Diego Simeone önderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 12 kez eleme turu maçına çıktı, hiç kaybetmedi! (8 galibiyet - 4 beraberlik)

- Liverpool'un Senegalli hücum oyuncusu Sadio Mane, son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi elemele turlarında 14 maça çıktı, 10 gol attı.

- Atletico Madrid'in İspanyol golcüsü Alvaro Morata ise bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 14 gol kaydetti, 7'si eleme turlarındaydı...

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Liverpool galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %50'si, İngiliz ekibin İspanya'dan zaferle döneceğini düşünüyor.

%8'lik kesim de "KG VAR" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...

Atletico Madrid yaşanan sakatlıklar sonrasında son dönemde hücum bölgesinde ciddi sorunlar yaşıyor. Morata iyileşse de sakatlık sonrası performansı iyi düzeyde değil. Felix’in durumu şüpheli. Simeone, Valencia maçındaki gibi yine Correa ve Vitolo’ya şans verebilir.

Liverpool ise ligde dolu dizgin gidiyor. Puan farkı dolayısıyla tamamen Devler Ligi’ne kanalize oldular.

Kağıt üstünde Liverpool mücadelenin favorisi görünse de Madrid’de düşük temponun hakim olacağı bir karşılaşma bekliyorum.

İlk 45 dakikalık bölümde 2 gol sürpriz olur. "İY 1.5 ALT" öneriyorum.

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