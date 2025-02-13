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UEFA Åžampiyonlar Ligi play-off turunda dÃ¼n akÅŸamki mÃ¼sabakalarÄ±n ardÄ±ndan ilk maÃ§lar tamamlandÄ±.

Saat 23:00â€™te baÅŸlayan 4 maÃ§ta beklenmedik sonuÃ§lar Ã§Ä±karken Milli futbolcular Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu ve Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼â€™nÃ¼n forma giydiÄŸi Benfica, BeÅŸiktaÅŸâ€™tan ayrÄ±lan Al-Musratiâ€™nin takÄ±mÄ± Monaco ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Ã–te yandan TÃ¼rk hakem Halil Umut Melerâ€™in Club Brugge-Atalanta maÃ§Ä±nda verdiÄŸi penaltÄ± ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸte dÃ¼n gece Devler Ligiâ€™nde yaÅŸananlarÄ±n tÃ¼m detaylarÄ±â€¦

Â MÄ°LANâ€™A FEYENOORD ÅžOKU

UEFA Åžampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maÃ§Ä±nda Hollanda ekibi Feyenoord evinde Ä°talyan devi Milan'Ä± Paixao'nun golÃ¼yle 1-0 maÄŸlup etti.

Feyenoord, mÃ¼cadeleyi 3. dakikada Igor Paixao'nun golÃ¼yle 1-0 kazanarak rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä± iÃ§in avantajlÄ± skoru elde etti. Bu maÃ§Ä±n rÃ¶vanÅŸÄ±, 18 Åžubat'ta Ä°talya'da oynanacak.

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BAYERN MÃœNÄ°H DEPLASMANDA AVANTAJI KAPTI

Åžampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maÃ§lar oynandÄ±. Celtic sahasÄ±nda Bayern MÃ¼nih'i aÄŸÄ±rladÄ±.

Bayern MÃ¼nih mÃ¼cadeleyi 2-1 kazanarak rÃ¶vanÅŸ Ã¶ncesi avantajÄ± yakaladÄ±. MaÃ§ta Bayern'in golleri, Olise ve Kane'den geldi. Celtic'in tek sayÄ±sÄ± Maeda'dan geldi.

HALÄ°L UMUT MELERâ€™Ä°N KARARI OLAY YARATTI

Hakem Halil Umut Meler'in yÃ¶nettiÄŸi Club Brugge - Atalanta maÃ§Ä±nda ev sahibi ekip son dakikada bulduÄŸu penaltÄ±yla 2-1 Ä°talyan ekibini yendi.

MaÃ§Ä±n 15. dakikada Ferran Jutgla ile Club Brugge Ã¶ne geÃ§ti. 41. dakikada Atlanta'ya beraberliÄŸi Mario Pasalic'in golÃ¼ getirdi. 90+4. dakikada Gustaf Nilsson'un penaltÄ±dan kaydettiÄŸi gol BelÃ§ika ekibini galibiyete taÅŸÄ±dÄ±.

PENALTI TARTIÅžMASI

MaÃ§Ä±n 90+2'in dakikasÄ±nda yaÅŸanan pozisyonda tereddÃ¼tsÃ¼z penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gÃ¶steren Halil Umut Meler, tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§tÄ±. PenaltÄ± kararÄ±na sinirlenen Atalanta'nÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Gian Piero Gasperini, golÃ¼n ardÄ±ndan soyunma odasÄ±na gitti. MaÃ§Ä±n bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼yle birlikte futbolcular Halil Umut Meler'in etrafÄ±nÄ± sararak tepki gÃ¶sterdi. Bu sÄ±rada iki takÄ±m oyuncularÄ± arasÄ±nda da tansiyon yÃ¼kseldi.

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â€˜BU FUTBOL DEÄžÄ°Lâ€™

Atalanta teknik direktÃ¶rÃ¼ Gasperini, "Futbol, futbol olmaktan farklÄ± bir yere doÄŸru gidiyor. Futbolcular aldÄ±klarÄ± her temasta, hakemi kandÄ±rabilmek iÃ§in baÄŸÄ±rÄ±p kendilerini yere atÄ±yorlar. Futbol bu deÄŸil." diye konuÅŸtu.

â€˜HAKEM Ã‡OK KÄ°BÄ°RLÄ°â€™

MaÃ§Ä±n ardÄ±ndan konuÅŸan AtalantalÄ± Charles De Ketelaere ise, "Hakem , Ã§ok kibirliydi. 100 kiÅŸiye sorsanÄ±z, hiÃ§biri bunun penaltÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemez." dedi.

BENFÄ°CA, MONACOâ€™YU TEK GOLLE GEÃ‡TÄ°

Åžampiyonlar Ligi'nde son 16 turu iÃ§in oynanan play-off turunun ilk maÃ§Ä±nda Monaco ile Benfica karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Benfica'da milli futbolcular Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu ve Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼, Monaco'da ise BeÅŸiktaÅŸ'tan kiralÄ±k olarak takÄ±ma katÄ±lan Al-Musrati maÃ§a ilk 11'de baÅŸladÄ±.

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MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ± golsÃ¼z eÅŸitlikle tamamlanÄ±rken Monaco'da Al-Musrati 41'de ilk sarÄ± kartÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

Ä°KÄ°NCÄ° YARI GOLLE BAÅžLADI

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±na hÄ±zlÄ± baÅŸlayan Benfica 48'te golcÃ¼sÃ¼yle Ã¶ne geÃ§ti. Vangelis Pavlidis, ikinci yarÄ±nÄ±n hemen baÅŸÄ±nda aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ± ve bu golle maÃ§Ä±n skorunu belirledi. Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmazken Benfica, sahadan 1-0'lÄ±k galibiyetle ayrÄ±ldÄ± ve ikinci maÃ§ Ã¶ncesinde avantajÄ± yakaladÄ±.

AL-MUSRATÄ° MONACOâ€™YU ÅžOK ETTÄ°

Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu ve Orkun KÃ¶kÃ§Ã¼ 90 dakika sahada kalÄ±rken Al-Musrati, 52'de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ikinci sarÄ± kartÄ±n ardÄ±ndan takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±. BeÅŸiktaÅŸ'tan Monaco'ya kiralÄ±k olarak giden Musrati bÃ¶ylece ilk 11 baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk maÃ§ta kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rmÃ¼ÅŸ oldu.

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