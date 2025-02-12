Şampiyonlar Ligi'nde devlerin çarpıştığı maçların heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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CELTIC-BAYERN MÜNİH

Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Bayern Münih’i ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Celtic, güçlü rakibi Bayern Münih’i Glasgow’da ağırlıyor. 12 yıl sonra eleme turlarında yer alan İskoç ekibi kendi sahasında sürpriz peşinde. Bayern ise Avrupa’daki kötü deplasman serisini sonlandırarak son 16 biletini cebine koymak istiyor.

Bu akşam 23.00'te başlayacak mücadele Celtic Park’ta oynanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Bayern Münih'te sakatlıkları bulunan Alphonso Davies, Joao Palhinha kadroda yer almazken hasta olduğu belirtilen Serge Gnabry'nin durumu belirsizliğini koruyor.

Celtic'te cezalı olan Daizen Maeda'nın yanı sıra Paulo Bernardo, James Forrest ve Jota sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

MUHTEMEL 11'LER

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Celtic: Schmeichel - Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor - Engels, McGregor, Hatate - Kuhn, Idah, Yang

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Coman, Musiala, Olise, Kane

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Bayern Münih bu sezon deplasmanda oynadığı 4 Şampiyonlar Ligi maçında 3 mağlubiyet aldı.

Celtic, Bayern Münih ile oynadığı 4 maçın 3’ünü kaybetti. Bu maçlar 2-3 gol arasında skorla bitti.

Bayern Münih’in oynadığı son 12 resmi maçın 11'i 2,5 gol üstü skorla sona erdi.

Celtic’in oynadığı son 7 resmi maçın 6’sında ilk yarılar 1,5 gol üstü bitti.

Bayern Münih oynadığı son 9 resmi maçta 8 galibiyet aldı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %39’u deplasman ekibinin kazanmasını bekliyor.

MİSLİ YAZARI GÖKHAN ABDİK'İN YORUMU

Son maçında Aston Villa deplasmanında 4 gol yiyerek kaybeden Celtic için bu tur bu sezonki son durak. Çok zor bir kura çektiler. Her ne kadar Bayern 8 grup maçının 3’ünü kaybetse de buraları iyi oynayan bir takım. Bayern’in iki maçı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıracağını öngörüyorum.

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Celtic'in galibiyetine 6.27 yerine 6.45, beraberliğe ise 4.77 yerine 4.91 oran veriliyor. Bayern Münih galibiyetinin oranı ise 1.22 yerine 1.25 olarak gösteriliyor.

MONACO-BENFİCA

UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Monaco, Benfica ile sahasında karşılaşacak.

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İki takım da lig aşamasını 13. sırada bitirdi. Benfica 16., Monaco ise 17. sırada Play-Off'a yükseldi. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Portekiz devi Benfica, deplasmanda oynayacağı maçta Fransa ekibi Monaco karşısında galip gelip son 16 için avantaj yakalamak istiyor.

Bu gece Stade Louis II'de oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ev sahibinde Mawissa, Zakaria, Ilenikhena ve Balogun maçı kaçıracak isimler. Konuk takımda ise Di Maria, Cabral, Bah ve Manu zorlu deplasmanda olmayacaklar.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Majecki, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Diatta, Magassa, Akliouche, Golovin, Ben Seghir, Biereth

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Benfica: Trubin, Silva, Araujo, Otamendi, Fernandez, Aursnes, Florentino, Orkun Kökçü, Schjelderup, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Monaco, Portekiz takımları ile Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Benfica bu sezon deplasmanda oynadığı 4 Şampiyonlar Ligi maçında 3 galibiyet almayı başardı.

Monaco bu sezon iç sahada oynadığı 4 Şampiyonlar Ligi maçının 3’ünde ilk yarıları önde bitirdi.

Benfica’nın oynadığı son 7 resmi maçın 6’sı 3,5 gol üstü skorla bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %29’u Benfica galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI YUSUF KENAN ÇALIK'IN YORUMU

Ligde en son Paris deplasmanında farklı kaybeden Monaco evinde Benfica'yı önemli eksikliklerle ağırlayacak. Ev sahibinde Balogun, Ilenikhena, Singo ve Teze sakat. Mawissa cezalı. Ligde zirve yarışında kalmaya çalışan Benfica'da Gouveai, Sanches, Bah ve Manu Silva sakat. Gollü bir maç bekliyorum.

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte ev sahibi Monaco'nun galibiyetine 2.07 yerine 2.13, beraberliğe ise 3.2 yerine 3.40 oran veriliyor. Benfica'nın galibiyetinin oranı ise 2.54 yerine 2.61 olarak gösteriliyor.

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*** Oranlar değişiklik gösterebilir.