Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu: Real Madrid, Borussia Dortmund karşısında, Arda Güler ile Nuri Şahin rakip!

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UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Real Madrid, Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmund’u konuk edecek. 22 Ekim Salı günü oynanacak ve saat 22:00’de başlayacak maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Şampiyonlar Ligi'ne Stuttgart'ı 3-1 yenerek başlayan İspanyol takımı, geçtiğimiz maç takviminde Lille'e 1-0 yenilerek neye uğradığını şaşırmıştı. Sahasında Dortmund maçına 3 puan parolasıyla çıkacak olan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Alman devini alt etmeye çalışacak.

Türk Teknik Direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ise Devler Ligi'ne bomba gibi bir giriş yapmıştı. Club Brugge'u 3-0 deviren Dortmund, Celtics'i 7 golle geçmişti. Real Madrid deplasmanından galibiyet isteyen sarı siyahlılar, kıran kırana geçecek bir mücadeleye hazır durumda.

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ARDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'in Borussia Dortmund'u ağırlayacağı maçın kadrosunu açıklandı. Milli yıldızımız Arda Güler'in kendisine yer bulduğu listede sakatlıktan dönen Brahim Diaz yer almadı. Herhangi bir problemi olmayan Arda Güler'in Dortmund maçında sahada olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.

NURİ ŞAHİN, DEVLER LİGİ'NDE ALEV ALEV

Türkiye'de Antalyaspor'un başında sergilediği başarılı grafikle dikkat çeken ve önce Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör olan ve bu sezon ise tamamen takımın başına geçen Nuri Şahin'in Almanya'daki macerası iyi başladı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta 10 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gören Alman devi tüm dünyadan övgü almıştı. Bundesliga'da tam olarak istenileni veremeyen Borussia Dortmund, 7 maçın sonunda 13 puanla 7. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius ve Mbappe.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Gross; Malen, Brandt, Sabitzer; Guirassy

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?



Şampiyon Oran seçeneğiyle Misli'nin İddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu! %47'lik kesim Real Madrid'in sahasında hata yapmayacağını düşünüyor.

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Misli.com'da Şampiyon Oran'la dev maçta Real Madrid kazanıra 1.36, beraberliğe 4.34 ve Dortmund kazanıra 4.94 oran veriliyor.