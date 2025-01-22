Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: PSG - Manchester City! Şampiyon Oran farkı Misli'de...

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Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile İngiltere temsilcisi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kozlarını paylaşacak.

Parc des Princes'te oynanacak olan müsabaka, TSİ 23.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Pacho, Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Doue, Barcola.

Manchester City: Ederson; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic, De Bruyne; Foden, Haaland, Savinho.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

PSG – Manchester City

PSG ile Manchester City arasında Şampiyonlar Ligi’nde oynanan son 4 maç 2-3 gol arasında skorla bitti.

Manchester City’nin Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 15 maçın 13’ü 2,5 gol üstü skorla bitti.

PSG, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %14’ü Manchester City’nin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ YAZARI YUSUF KENAN ÇALIK’IN YORUMU

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorsa bu maçı kazanmak zorunda. Ev sahibi takımda yeni transfer Kvaratskhelia haricinde eksik yok. City için de durumlar farklı değil. İlk 8 hedefini zora sokan konuk takımda Rodri, Bobb, Stone ve Doku sakat. Yeni transfer Khusanov listede değil. Gollü bir maç bekliyorum, 2.5 üst mantıklı.

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MANCHESTER CITY BÜYÜK TEHLİKEDE

Sezon başında turnuvanın favorileri arasında gösterilen Manchester City, bu sene ilk kez yeni formatıyla düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde adeta sınırda yer alıyor.

İngiliz temsilcisi, geride kalan 6 maçta 2 galibiyet - 2 beraberlik - 2 mağlubiyet aldı ve 8 puan topladı. 8. sırada bulunan Manchester City, 24. sırada yer alıyor.

PSG'NİN DE CITY'DEN FARKI YOK

Turnuvanın doğal favorileri arasında yer alan bir diğer ekip olan Paris Saint-Germain de tıpkı Manchester City gibi Şampiyonlar Ligi'nde pek de iyi gitmiyor.

Fransız ekibi, geride kalan 6 haftada topladığı 7 puanla 26. basamakta ve play-off potasının 2 adım gerisinde yer alıyor. 2 galibiyet - 1 beraberlik - 3 yenilgi alan PSG, City'i mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor.