Şampiyonlar Ligi'nde DEV EŞLEŞME! Bayern'in PSG karşısında galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

BAYERN MÜNİH

- Son 7 resmi maçında firesi olmayan Bayern, PSG karşısında serisini devam ettirmek istiyor.

- Douglas Costa, Robert Lewandowski ve Corentin Tolisso sakat; Serge Gnabry koronavirüs karantinasında.

- "LewanGOALski yoksa SCOREtzka var" diyen Thomas Müller, RB Leipzig maçında Goretzka'ya asistini yapmış ve 3 puanın altına imzasını bir kez daha atmıştı. Bundesliga'da 27 hafta geride kalırken 7 puan farkla lider durumdalar.

- TD Hansi Flick'in Leipzig maçında olduğu gibi en ileride Maxim Choupo-Moting ile maça başlaması bekleniyor. Arkasında da "Sane, Müller & Coman" hattı olacak.

- Lig maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için oynamayan Alphonso Davies, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçta ilk 11'deki yerini geri alacak.

PARIS SAINT GERMAIN

- Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde kaybettiği Bayern'le kozlarını bu sefer çeyrek finalde paylaşacak olan PSG, Fransa Ligue 1'de oynadığı son 6 maçın 3'ünü kaybetti. Lider Lille'in 3 puan gerisine düştü.

- Leandro Paredes cezalı; Juan Bernat, Layvin Kurzawa ve Mauro Icardi sakat. Marco Verratti ile Alessandro Florenzi ise koronavirüs karantinasında.

- Orta sahada "Gueye, Herrera" ikilisini izleyeceğiz. Hücum merkezinde Moise Kean olacak. Kean'in arkasında ise "Di Maria, Neymar & Mbappe" görev yapacak.

- TD Mauricio Pochettino; "Rakibe saygı duyuyoruz ancak kendi gücümüzün de farkındayız. Almanya'ya kazanmak için geldik! Gol için doğru anı bulmalı, gereksiz top kayıpları yapmamalıyız..." dedi.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bayern'in iç sahada oynadığı son 9 resmi maç "2.5 ÜST" bitti.

- PSG deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçı kazandı. (7 maç - 19 gol)

- PSG, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 43 karşılaşma içinde sadece geçen sezon Bayern ile oynadığı final maçında gol atamadı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern kazanır" oldu!

%45'lik kesim Bavyera ekibini çeyrek final ilk maçında PSG karşısında galibiyete yakın görüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsane oyuncularından biri olan Thomas Müller'in görkemli kariyeri...