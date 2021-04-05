Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor! Hakemler açıklandı...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında, yarın ve 7 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.



Porto ile Chelsea arasındaki iki çeyrek final karşılaşması da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.



Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak çeyrek final ilk ayağı maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



Yarın:

Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) : Felix Brych

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) : Ovidiu Hategan



7 Nisan Çarşamba:

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) : Antonio Mateu Lahoz

Porto (Portekiz) - Chelsea (İngiltere) : Slavko Vincic

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