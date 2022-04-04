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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final zamanı

#Şampiyonlar Ligi#Devler Ligi#UEFA Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde yarın ve 6 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.

12-13 Nisan’da oynanacak rövanş maçları sonrası yarı finale yükselecek 4 takım belli olacak.

Dev maçlara sahne olacak

Son 16 turunda Portekiz temsilcisi Sporting’i rahat geçen Manchester City, bir önceki turda Manchester United'ı eleyen Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Tarihi geri dönüşle Paris Saint-Germain’i saf dışı bırakan Real Madrid ise bu turnuvanın son şampiyonu Chelsea ile kozlarını paylaşacak.

Alman devi Bayern ise, Juventus’u eleyen Villarreal ile oynayacak.

Tamamı TSİ 22.00’de başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın
Manchester City - Atletico Madrid
Benfica - Liverpool

6 Nisan Çarşamba
Chelsea - Real Madrid
Villarreal - Bayern Münih

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#Şampiyonlar Ligi#Devler Ligi#UEFA Şampiyonlar Ligi

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