Şampiyonlar Ligi'nde Çağdaş Atan vakası! Sadece 47 saniye...

Porto, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u elemeyi başararak adını çeyrek finale yazdırırken maç sonu basın toplantısında ilginç olaylar yaşandı.

Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, basın toplantısında maçı değerlendirirken ardından gazetecilerle soru cevap kısmında hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

'PORTEKİZLİ BİLE YOK MU?'

Gazeteciler, Conceiçao'ya hiçbir soru sormazken Portekizli teknik direktör, 'Portekizli gazeteci bile mi yok?' dedi. Yine soru gelmemesi üzerine Conceiçao, basın toplantısını sona erdirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarı yakalamasına rağmen soru sorulmayan Conceiçao'nun basın toplantısındaki soru cevap kısmı sadece 47 saniye sürdü.

Bu olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken soru sorulmamasının Sergio Conceiçao ve Porto'ya karşı yapılan bir ayıp olduğu belirtildi.

ÇAĞDAŞ ATAN VAKASI

İtalya'daki maçtan sonra yaşanan bu olaylar, akıllara Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan'ı getirdi. Çağdaş Atan, Alanyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından da benzer bir durumla karşılaşmıştı.

'SORU YOK MU ARKADAŞLAR?'

Basın mensuplarından soru bekleyen Çağdaş Atan, herhangi bir karşılık alamayınca bir hayli şaşırıp 'Soru yok mu arkadaşlar?' diye sormuştu. Yine soru gelmemesinin üzerine Atan, 'O zaman gelmenize ne gerek vardı' sözleriyle sinirli bir şekilde toplantı odasını terk etmişti.

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