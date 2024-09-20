Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Monaco, Barcelona'yı devirdi

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç haftası, bugün oynanan 6 maçla tamamlandı. Günün erken seansında Bayer Leverkusen deplasmanda Feyenoord'u 4-0; Benfica ise deplasmanda Kızılyıldız'ı milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

Saat 22:00'da başlayan maçların en flaş skoru Fransa'da geldi. Monaco, evinde Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Fransız ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Akliouche ve 71. dakikada Ilenikhena atarken 10. dakikada Eric Garcia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Barça'nın tek sayısını 28'de Lamine Yamal kaydetti.

Atletico Madrid, deplasmanda Leipzig'i 2-1 mağlup ederken Atalanta ile Arsenal golsüz berabere kaldı. İlk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Brest ise sahasında Sturm Graz'ı 2-1 yendi.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz): 1-2

Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 0-0

Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya): 2-1

Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya): 2-1

Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu