×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Monaco, Barcelona'yı devirdi

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Monaco
Şampiyonlar Liginde büyük sürpriz Monaco, Barcelonayı devirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 00:45

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç haftası tamamlandı. Barcelona, deplasmanda Monaco'ya 2-1 mağlup oldu.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç haftası, bugün oynanan 6 maçla tamamlandı. Günün erken seansında Bayer Leverkusen deplasmanda Feyenoord'u 4-0; Benfica ise deplasmanda Kızılyıldız'ı milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

Saat 22:00'da başlayan maçların en flaş skoru Fransa'da geldi. Monaco, evinde Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Fransız ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Akliouche ve 71. dakikada Ilenikhena atarken 10. dakikada Eric Garcia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Barça'nın tek sayısını 28'de Lamine Yamal kaydetti.

Atletico Madrid, deplasmanda Leipzig'i 2-1 mağlup ederken Atalanta ile Arsenal golsüz berabere kaldı. İlk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Brest ise sahasında Sturm Graz'ı 2-1 yendi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica kazandı Şampiyonlar Liginde tarihe geçtilerKerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica kazandı! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçtilerHaberi görüntüle

Şampiyonlar Liginde büyük sürpriz Monaco, Barcelonayı devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz): 1-2

Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 0-0

Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya): 2-1

Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya): 2-1

Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu

Şampiyonlar Liginde büyük sürpriz Monaco, Barcelonayı devirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Barcelona#Monaco

BAKMADAN GEÇME!