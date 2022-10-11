Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Manchester City takıldı, Juventus yıkıldı

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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında Manchester City, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı.
İngiliz ekibinin 11. dakikada Rodri ile bulduğu gol, VAR'dan dönerken 25. dakikada Mahrez penaltı kaçırdı.
Manchester City'de 30. dakikada Sergio Gomez kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla 10 puana yükselen City liderliğini sürdürdü. Kopenhag ise 2 puanla üçüncü sırada yer aldı.
JUVENTUS'A SOĞUK DUŞ
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Maccabi Haifa, sahasında Juventus'u 2-0 mağlup etti.
Juventus, Torino'da 3-1 mağlup ettiği Maccabi Haifa'ya deplasmanda 2-0 kaybederek büyük şok yaşadı.
Maccabi Haifa'nın galibiyet golleri 7 ve 42. dakikalarda Omer Atzili'den geldi.
2002-03 sezonundan bu yana Devler Ligi'nde galibiyeti bulunmayan Maccabi Haifa'ya kaybeden Juventus, 3 puanda kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.