Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz! Manchester City takıldı, Juventus yıkıldı

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Juventus
Şampiyonlar Liginde büyük sürpriz Manchester City takıldı, Juventus yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 21:57

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu lideri Manchester City, Kopenhag ile golsüz berabere kaldı. İtalyan devi Juventus ise Maccabi Haifa deplasmanından 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında Manchester City, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı.

İngiliz ekibinin 11. dakikada Rodri ile bulduğu gol, VAR'dan dönerken 25. dakikada Mahrez penaltı kaçırdı.

Manchester City'de 30. dakikada Sergio Gomez kırmızı kart gördü. 

Bu sonuçla 10 puana yükselen City liderliğini sürdürdü. Kopenhag ise 2 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonlar Liginde büyük sürpriz Manchester City takıldı, Juventus yıkıldı

JUVENTUS'A SOĞUK DUŞ

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Maccabi Haifa, sahasında Juventus'u 2-0 mağlup etti.

Juventus, Torino'da 3-1 mağlup ettiği Maccabi Haifa'ya deplasmanda 2-0 kaybederek büyük şok yaşadı.

Haberin Devamı

Maccabi Haifa'nın galibiyet golleri 7 ve 42. dakikalarda Omer Atzili'den geldi.

2002-03 sezonundan bu yana Devler Ligi'nde galibiyeti bulunmayan Maccabi Haifa'ya kaybeden Juventus, 3 puanda kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Şampiyonlar Liginde büyük sürpriz Manchester City takıldı, Juventus yıkıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Juventus

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı

BAKMADAN GEÇME!

Ne olacak bu İstanbul trafiği İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: Toplu taşımanın özel yolları olmalı

Ne olacak bu İstanbul trafiği? İş saatleri araç hızı 10 km altında seyrediyor: 'Toplu taşımanın özel yolları olmalı'

#Trafik
Hiç kimseye benzemiyor: Bin yılda bir görülen oyuncu NBAe geliyor

Hiç kimseye benzemiyor: "Bin yılda bir görülen" oyuncu NBA'e geliyor!

#Victor Wembanyama
Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı