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Haber Giriş: 02.11.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte Şampiyonlar Ligi 3. hafta programı

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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte Şampiyonlar Ligi 3. hafta programı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası başlayacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki üçüncü maçında İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının üçüncü haftası başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, 3 Kasım ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

3 Kasım Salı:

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - Olympique Marsilya (Fransa)

23.00 Midtjylland (Danimarka) - Ajax (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

4 Kasım Çarşamba:

20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

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