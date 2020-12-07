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Haber Giriş: 07.12.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 6. hafta programı

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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? İşte 6. hafta programı
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Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 6. haftası, 8 Aralık günü başlayacak. Müsabakalara kısa bir süre kala, tarih bilgisi ve hangi maçların olduğu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında son hafta karşılaşmaları, 8 Aralık Salı ve 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, iddiasının bulunmadığı H Grubu'ndaki son maçında yarın TSİ 23.00'te Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk olacak. Ligde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

8 Aralık Salı:

20.55 Lazio (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

20.55 Zenit (Rusya) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Rennes (Fransa) - Sevilla (İspanya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Krasnodar (Rusya)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)

23.00 PSG (Fransa) - Medipol Başakşehir

23.00 Leipzig (Almanya) - Manchester United (İngiltere)

9 Aralık Çarşamba:

20.55 Ajax (Hollanda) - Atalanta (İtalya)

20.55 Midtjylland (Danimarka) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa)

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